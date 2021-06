Kitaplatz-Mangel: ABD-Fraktion schlägt Waldkindergarten vor

In Gladbeck fehlen viele Kita-Plätze. Darum seien weitere Maßnahmen zur Schaffung neuer Plätze nötig, findet die ABD.

Gladbeck. In Gladbeck fehlen weiter viele Plätze in Kitas. Die Fraktion ABD schlägt nun die Einrichtung eines Waldkindergartens, etwa in Wittringen, vor.

In Gladbeck fehlen weiterhin viele Kita-Plätze – sowohl im U3- als auch im Ü3-Bereich. Auch wenn derzeit neue Plätze entstehen – wie jetzt in der Kita an der Berliner Straße – werden auch künftig nicht alle Bedarfe gedeckt werden können. „Weitere Maßnahmen zur Schaffung neuer Kita-Plätze sind notwendig“, findet daher die ABD-Fraktion und schlägt die Einrichtung eines Waldkindergartens vor.

Als Fläche könnte beispielsweise das Spielplatzgelände in Wittringen genutzt werden. Dort könnte ein Bauwagen zum Aufenthalt aufgestellt werden, so die ABD. Im Jugendhilfeausschuss am kommenden Dienstag (17 Uhr im Ratssaal), möchte die ABD über das Thema beraten.

Bei dem hohen Mangel an Kindergartenplätzen sei zu erwarten, dass Betroffene gegen die Stadt klagen, wie es in anderen Städten schon geschieht, so die ABD. Es gehe darum, pragmatische und rasche Lösung für die drohende Fehlentwicklung zu finden und möglichen Klagen entgegenzuwirken.

