Kita Oase: Neuer Träger Junikum übernimmt doch schon früher

Gladbeck. Überraschende Wende beim Trägerwechsel der Kita Oase. Anders als ursprünglich übernimmt Junikum die bisherige SkF-Kita schon eher.

Die Stadtverwaltung vermeldet eine „erfreuliche Entwicklung“ für den Kindergarten Oase an der Breslauer Straße: Der neue Träger Junikum übernimmt nun doch schon zum Start des neuen Kita-Jahres im August. Nachdem eigentlich das DRK als neuer Träger vorgesehen war, und dann kurzfristig abgesagt hatte, hieß es zunächst, dass Junikum erst Ende September einspringen werde.

Daraufhin hatte sich der Elternbeirat der Kita gemeldet und gegenüber der Lokalredaktion die daraus resultierenden Schwierigkeiten geschildert. So hatte der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) als bisheriger Träger schon Verträge gekündigt, etwa mit der Berufsgenossenschaft, der Unfallkasse, den Wartungsfirmen oder der Putzfirma. All die hätte der SkF für die Übergangszeit neu abschließen müssen.

Junikum steigt als neuer Träger der Gladbecker Kita am 1. August ein

Nun habe Junikum am Dienstag rechtsverbindlich eine Übernahmeerklärung abgegeben und wird den Betrieb bereits ab dem 1. August übernehmen, teilt die Stadtverwaltung mit. Zu dieser Erklärung habe der SkF bereits seine Zustimmung durch seinen Rechtsanwalt erteilt.

„Vorbehaltlich des für den 30. Mai vorgesehenen Beschlusses des Jugendhilfeausschusses zum Trägerwechsel wird die Kita Oase dann ab August in Trägerschaft der Junikum sein. Das ist eine äußerst erfreuliche Nachricht für die Eltern und schafft für alle Beteiligten Planungssicherheit“, erläutert Sozialdezernent Rainer Weichelt.

Das wird auch die betroffenen Eltern und Mitarbeiter der Kita Oase freuen. Die hatten gegenüber der Lokalredaktion auch Kritik am DRK als designiertem Träger geäußert. So seien die Verantwortlichen für Mitarbeiter und Eltern nicht greifbar gewesen sein. Die Verantwortlichen des DRK hätten weder auf Mails noch auf Anrufe des SkF reagiert, selbst die Post des Anwalts, den der SkF eingeschaltet habe, sei unbeantwortet geblieben, so der Elternbeirat.

