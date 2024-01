Eric und Emma testen den Spielplatz an der Kösliner Straße in Gladbeck. Wie verbringen Gladbecker Familien ihre Freizeit – und was fehlt in der Stadt? Sagen Sie es uns, bei der WAZ-Familienkonferenz mit Dezernent Rainer Weichelt.

Familienkonferenz Kita, Freizeit: Was fehlt Ihnen in Gladbeck, liebe Eltern?

Gladbeck Im Familiencheck haben Gladbecker gesagt, wie ihre Freizeit aussieht. Bei der Familienkonferenz möchten wir erfahren: Was ist gut? Was fehlt?

Wir, die WAZ Gladbeck, möchten von Ihnen, liebe Kita-Eltern wissen, was Sie beschäftigt. Gemeinsam mit der Stadt Gladbeck möchten wir Sie deshalb zur ersten WAZ-Familienkonferenz einladen. Am 17. Januar 2024 wollen wir mit Ihnen über Ihr Familienleben rund um „Kita und Freizeit“ zu sprechen

Gemeinsam mit Ihnen und Familiendezernent Rainer Weichelt wollen wir bei Essen und Getränken zum Start am Abend des 17. Januars darüber sprechen, was Sie als Eltern von Kita-Kindern in Gladbeck bewegt. Wie haben Sie die Kitaplatzvergabe erlebt? Sind Sie zufrieden mit der Betreuungsqualität, den Betreuungszeiten und der Verpflegung?

Was bewegt Sie, liebe Gladbecker Kita-Eltern? Sagen Sie es uns!

Uns interessiert aber auch das Familienleben abseits der Kita: Gibt es genug Freizeitangebote für Kita-Kinder in Gladbeck? Sind die Spielplätze gut in Schuss? Was fehlt? Oder brennt Ihnen etwas ganz anderes unter den Nägeln?

Im WAZ-Familiencheck haben 239 Gladbecker das Freizeitangebot in der Stadt bewertet und angegeben, wie häufig sie welche Angebote nutzen. Insgesamt hat es für die Möglichkeiten in Gladbeck die Schulnote 3,6 gegeben, damit bewegt sich die Stadt im unteren Mittelfeld, Bochum, Dortmund und Essen heimsten mit 3,2 die Bestnote ein, Schlusslicht ist Hattingen mit 3,9.

Was und wie oft? So nutzen Gladbecker ihre Freizeit in der Stadt und darüber hinaus

Und was machen Gladbecker Familien so mit dem Angebot, das sie haben? 31 Prozent der Teilnehmer gehen mehrmals im Monat auf einen Spielplatz, 26 Prozent sogar mehrmals in der Woche. Immerhin noch 24 Prozent gehen einmal im Monat Schwimmen, allerdings besuchen 36 Prozent das Schwimmbad nur „selten“. In Museen sind die Gladbecker Familien nicht so oft unterwegs, aber immerhin 8,7 Prozent besuchen einen Musentempel „etwa einmal im Monat“.

43 Prozent der Gladbecker Familien gehen „mehrmals in der Woche“ in die Natur – davon hat Gladbeck ja nun auch eine Menge. Im Gegensatz dazu besuchen 46 Prozent der Teilnehmer „nie“ ein Familiencafé in Gladbeck oder der Umgebung, 71 Prozent verbringen mehrmals in der Woche als Familie Zeit Zuhause oder im Garten. 39 Prozent der Familien treffen sich mehrmals im Monat mit oder bei Freunden, 36,5 Prozent besuchen die Großeltern „mehrmals in der Woche“.

Familiendezernent Rainer Weichelt ist bei der Familienkonferenz dabei

Damit Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Vorschläge auf direktem Wege bei den politisch Verantwortlichen der Stadt landen, ist auch erster Beigeordneter und Familiendezernent Rainer Weichelt mit seinem Team bei der Familienkonferenz dabei. Weichelt wird sich Ihre Sorgen, Ihre Nöte anhören und direkt vor Ort auf Fragen und Anregungen eingehen.

Und jetzt Sie: Wenn Sie Kinder im Kita-Alter haben, freuen wir uns sehr, wenn Sie sich für die Teilnahme an der Familienkonferenz bewerben – welches Familienmodell Sie leben, ist dabei völlig egal. Wir freuen uns ausdrücklich auch über Alleinerziehende, Patchworkfamilien, Regenbogenfamilien und auf alles, was dazwischen und außerhalb liegt.

So können Sie sich für die Gladbecker Familienkonferenz anmelden

Schicken Sie Ihre Bewerbung bitte per E-Mail an redaktion.gladbeck@waz.de. Neben Ihrem Namen und Ihrer Adresse schreiben Sie uns bitte auch, welche Kita Ihr Nachwuchs aktuell besucht und warum Sie an der Familienkonferenz teilnehmen möchten. Teilen Sie uns bitte unbedingt eine Telefonnummer mit, unter der Sie tagsüber gut zu erreichen sind. Insgesamt vergeben wir 15 Plätze. Einsendeschluss ist der 10. Januar 2024, die ausgewählten Teilnehmer werden wir telefonisch benachrichtigen.

Und für all diejenigen, deren Kinder vielleicht schon ein bisschen größer sind – wir haben Sie nicht vergessen. In zwei weiteren Familienkonferenzen möchten wir mit Ihnen über die Themen „Grundschule und Wohnen“ (28. Februar) und „Weiterführende Schule und Arbeitsmarkt“ (15. Mai) sprechen. Zu diesen Konferenzen werden wir noch einmal gesondert einladen.

