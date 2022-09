Tanja Krakau (Ev. Kirche Gladbeck, v.l.), Sebastian Schwager (kaufmännischer Geschäftsführer Diakonie), Karl Hesse (Theologischer Geschäftsführer Diakonie), Steffen Riesenberg (Superintendent Kirchenkreis Gladbeck,Bottrop, Dorsten) und Kerstin Schönlau (Geschäftsführende Leiterin Seniorenhilfe) freuen sich zur Eröffnung des Generationen vereinenden neuen Hauses in Gladbeck.

Neueröffnung Kita & Co.: Bauprojekt für Generationen in Gladbeck fertig

Gladbeck. Eine Kita, eine Demenz-WG und eine Tagespflege für Senioren in Gladbeck arbeiten jetzt unter einem Dach. Das besondere Projekt wurde eröffnet.

Das Bauprojekt „Generation hoch Drei“ in Gladbeck ist fertiggestellt. In 18-monatiger Bauzeit entstanden im Stadtteil Brauck ein Kindergarten, zwei Demenz-Wohngemeinschaften für 12 Bewohnende sowie eine Tagespflege für 18 Senioren mit und ohne Demenz, die in einem Gebäude vereint wurden.

Am Dienstag eröffneten Diakonie und Ev. Kirche Gladbeck die neue Einrichtung an der Heringstraße. Sebastian Schwager, kaufmännischer Geschäftsführer des Diakonischen Werkes, ging auf die Bedeutung der neu geschaffenen Angebote ein. Dabei hob er die Bedeutung der Kita hervor, die besonders Diakonie-Beschäftigten dienen soll: „Die Sicherung der Kinderbetreuung ist besonders für unsere Mitarbeitenden im Schichtdienst ein zentrales Thema, um weiterhin beruflich tätig zu sein. Daher war es eine bewusste Entscheidung, einen verkehrsgünstigen Standort zwischen Gladbeck und Bottrop zu wählen, um möglichst vielen Mitarbeitenden diese Sorge zu nehmen.“

Bürgermeisterin lobt Wohn- und Lebensraum für verschiedene Generationen

Das freut auch die Gladbecker Bürgermeisterin Betina Weist: „Das Mehrgenerationenprojekt des Diakonischen Werkes schafft für unterschiedliche Altersklassen neuen Wohn- und Lebensraum.“ Das Projekt trage dazu bei, dem steigenden Pflegebedarf innerhalb der älteren Bevölkerung Rechnung zu tragen und zusätzliche Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Die vierzügige Randzeiten-Kita Jona, die von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Gladbeck betrieben werde biete die Möglichkeit von erweiterten Öffnungszeiten, eine Innovation für Gladbeck. „Der Gedanke, dass Jung und Alt sich näher kommen, Zeit miteinander verbringen und generationenübergreifend voneinander lernen können, begeisterte mich sofort“, sagt Tanja Krakau, Geschäftsführerin der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Gladbeck.

Tagespflege und Demenz-Wohngemeinschaften werden von der Seniorenhilfe des Diakonischen Werkes betrieben: „In Bottrop betreiben wir sehr erfolgreich seit vier Jahren eine Wohnanlage mit zwei Demenz-Wohngemeinschaften und haben das Konzept nun auf Gladbeck ausgeweitet. Mit der Tagespflege unterstützen wir einen längeren Verbleib in der eigenen Häuslichkeit und entlasten die häusliche Pflegesituation“, so Kerstin Schönlau, Geschäftsbereichsleiterin der Seniorenhilfe. Mit den beiden Angeboten der Seniorenhilfe entstanden auch 37 neue Arbeitsplätze.

Informationen für Platz in Demenz-WG oder Tagespflege

Die gesamte Wohnanlage umfasst eine Gesamtfläche von 2290 Quadratmetern. Die Baukosten beliefen sich auf rund 6,2 Millionen Euro. Die Ausstattung der beiden Demenz-Wohngemeinschaften ist mit 40.000 Euro über die Glücksspirale gefördert worden. Gladbecker Bürgerinnen und Bürger, die sich für einen Platz in der Tagespflege oder der Demenz-WG interessieren, können sich telefonisch an: 01525 461 32 69 oder via E-Mail: info@diakonisches-werk.de für eine kostenlose und unverbindliche Beratung wenden.

