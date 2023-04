Kino, Konzerte, Feste: Das ist Gladbecks Open-Air-Sommer

Gladbeck. Die Vorfreude auf die warmen Tage steigt, passend dazu hat die Stadt das Open-Air- Programm vorgestellt. Neben Bekanntem gibt’s eine Premiere.

Die Sonne scheint, die Sehnsucht, sich endlich draußen aufhalten zu können, zu feiern, sie steigt von Tag zu Tag. Noch spielen die Temperaturen nicht mit, doch erfahrungsgemäß wird sich auch das noch ändern – und darauf ist man in Gladbeck vorbereitet. Die Stadtverwaltung hat nun einige der Sommer-Höhepunkte vorgestellt. Darunter auch eine Premiere.

Beer, Food & Music Festival

Tatsächlich starten die Sommerveranstaltungen dann auch direkt mit der Erstauflage des „Beer, Food & Music Festivals“. Schon erprobt in anderen Städten, ist es für Gladbeck eine Premiere. Im Mittelpunkt des Festes vom 23. bis 25. Juni stehen besondere Brauspezialitäten, die Craftbiere. Dazu bietet der Veranstalter Streetfood an.

Eva Klein, Bürgermeisterin Bettina Weist, Kommunikationschefin Christiane Schmidt und Christin Erbe (v.l.) stellten Programm und Planungen zu den Open-Air-Veranstaltungen in Gladbeck vor. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Diejenigen, denen das Konzept in Ansätzen bekannt vorkommt, die vertun sich nicht. Es wird organisiert von demselben Veranstalter, der am vergangenen Wochenende mit dem Streetfood & Music Festival vor dem Rathaus zu Gast war. Für Bürgermeisterin Bettina Weist ist dessen Entscheidung, mit einer zweiten Reihe nach Gladbeck zu kommen, ein gutes Zeichen. „Der Willy-Brandt-Platz bietet sich an, tolle Feste zu feiern. Wir haben hier eine prominente Location, das wissen Veranstalter zu schätzen.“

Gladbeck Karibisch

Nach dem Bier kommen die Cocktails – vom 6. bis 9. Juli bei „Gladbeck Karibisch“. Schon seit 2012 zieht mit dem Festival Strand- und Urlaubsatmosphäre auf dem Willy-Brandt-Platz ein – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Der Veranstalter setzt auch in diesem Jahr auf den bewährten Mix aus Cocktails, passenden Speisen und karibischer Live-Musik. Wer es sportlicher mag, der kann wieder zu Beachvolleyball- und Limbowettbewerben antreten. Für Kinder verspricht der Veranstalter eine „aufregende Schatzsuche“.

Open-Air-Kino

Der Jovy-Platz verwandelt sich am 28. Juli zu einem Freiluft-Kinosaal. Bereits seit zehn Jahren findet das Volksbank-Open-Air-Kino im Sommer in Gladbeck statt. Federführend sind hier die Veranstaltungsexperten des Stadtmarketings. Die haben diesmal einen Blockbuster im Angebot. Tom Cruise in „Top Gun: Maverick“ verspricht actiongeladene Unterhaltung. Wie bei allen anderen Veranstaltungen auch, ist der Eintritt frei; die Verantwortlichen hoffen, dass möglichst viele Besucher Decke und Proviantkorb mitbringen, so dass sich wieder die „beliebte Picknick-Atmosphäre“ einstellt, wie es Eva Klein vom Stadtmarketing nennt.

Auch im Winter draußen Mit dem Feierabendmarkt geht es bereits am 3. Mai in die Freiluftsaison, alle 14 Tage sollen die Gladbeckerinnen und Gladbecker dann ab 16 Uhr bei Getränken und kleinen Snacks auf dem Willy-Brandt-Platz entspannt in den Feierabend kommen. Ebenfalls Open-Air, doch gefühlt noch weit weg, ist der Nikolausmarkt. Der findet an den ersten beiden Wochenenden im Dezember statt und wächst im Vergleich zur Premiere im vergangenen Jahr noch etwas. Es werden zusätzliche Hütten aufgebaut, die Innenstadt soll in Teilen ebenfalls bespielt werden. Zudem ist auch ein verkaufsoffener Sonntag geplant. Abschluss der Open-Air-Saison bildet dann traditionell das Turmblasen am Tag vor Heiligabend.

Christiane Schmidt, Kommunikationschefin im Rathaus, verweist in dem Zusammenhang noch einmal auf den großen finanziellen und organisatorischen Aufwand, der mit dieser Veranstaltung verbunden ist. Auch die Auswahl des Films sei gar nicht so einfach, denn: „Einige Verleihe stellen ihre Filme nicht für Freiluftvorführungen zur Verfügung, andere haben die Bedingung, dass dann Eintritt erhoben werden müsste, so dass die Auswahl von vornherein eingeschränkt ist.“

Umsonst & Draußen – Back to the 80s

Es ist die mittlerweile 18. Auflage von „Umsonst & Draußen“. Erstmals zeichnet das Veranstaltungsteam des Stadtmarketings, und nicht mehr das Kulturamt, für den Abend verantwortlich. Doch es bleibt beim bewährten Konzept, so die Ankündigung. Die Macher stellen eine Zeitreise in die 80er Jahre in Aussicht. Das Eingangsportal des Rathauses verwandelt sich am 11. August in eine Bühne, dort treten dann Bands aus der Region auf.

Den Auftakt macht das „Duo Gastspiel“ aus Recklinghausen mit seinen Interpretationen bekannter Klassiker. Es folgen die „Street Kings“ aus Dortmund, Covermusiker, die mit dem Sound der 80er die richtige Stimmung zaubern wollen, bevor dann zum Abschluss „Migenda & Friends“ übernehmen – schließlich sind die Gladbecker wie keine anderer Band mit dem Festival verbunden. Zeitgleich findet auch der Feierabendmarkt statt, der das kulinarische Angebot des Abends ergänzen wird.

Appeltatenfest

Das erste Septemberwochenende gehört in Gladbeck wie immer dem Apfel. Am 2. und 3. September steigt in diesem Jahr das Appeltatenfest. Auch hier trägt erstmals das Stadtmarketing die Verantwortung. Doch es gilt zunächst an der Tradition und am Bewährten festzuhalten. Zwar habe man ein, zwei Ideen für kleine Veränderungen und führe auch Gespräche, „doch das ist noch nicht spruchreif“, lässt sich Christiane Schmidt nicht in die Karten schauen. Erst im nächsten oder übernächsten Jahr könne man gegebenenfalls über größere Veränderungen nachdenken.

Doch selbstverständlich bleibt die Apfelolympiade – moderiert von Hörfunk-Legende Manni Breuckmann – ein Höhepunkt des Festes. Am Sonntag wird dann die neue Majestät gekrönt. Noch werden Kandidatinnen gesucht. Angedacht sei, dass die amtierende Majestät Meryem Cin und ihre Vorgängerinnen auf dem Feierabendmarkt für das schöne Amt werben sollen, sagt Christin Erbe vom Stadtmarketing.

Die Verantwortlichen hoffen – wie in der Vergangenheit auch schon – auf 100.000 bis 150.000 Besucher. Neben Olympiade und Krönung können die sich auf Straßenmusiker, Verkaufs- und Imbissstände freuen. Außerdem sind Gladbecker Vereine und Verbände eingeladen, sich zu präsentieren. Geplant sei zudem ein verkaufsoffener Sonntag, so Christiane Schmidt.

Weitere Infos zum Appeltatenfest, zur Vergabe von Standplätzen oder Bewerbungen zur Appeltatenmajestät gibt es bei Christin Erbe im Amt für Kommunikation und Stadtmarketing, 02043/992477 oder appeltatenfest@stadt-gladbeck.de

