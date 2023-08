Kino in Gladbeck: elektronische Musik live zum Stummfilm

Gladbeck. Das Duo InterZone Perceptible spielt in Gladbeck live zu einem Stummfilm. Wie die Musiker die Filmhandlung musikalisch untermalen.

Die Band InterZone Perceptible spielt am Samstag, 26. August, live Musik zum Stummfilm „Geheimnisse einer Seele“ im Gladbecker Maxus. Ab 19.30 spielen die Folkwang-Absolventen Sven Hermann und Matthias Hettmer zum Stummfilm von Georg Wilhelm Pabst, mit elektrifiziertem Akkordeon, E-Bass, Live-Elektronik und Zuspielungen.

Protagonist des Films ist Martin Fellmann, der geplagt von Ängsten einen Psychotherapeuten aufsucht. Stück für Stück wird sein Unterbewusstsein aufgefächert, seine Qualen nehmen bildnerische Gestalt an. Der Film dringt in Fellmanns Kopf ein, skurrile Bilder projizieren seine innersten Ängste auf die Filmleinwand. An dieses „Innere” klammert sich InterZone Perceptible, kriecht musikalisch in den Kopf hinein und trägt Schicht für Schicht ab, um schließlich das empfindliche Unterbewusstsein, diesen kleinen Raum ganz tief im Innersten, zu erreichen – so beschreiben es zumindest die Musiker.

Der Eintritt kostet sechs Euro, die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Kartenreservierungen unter 02043 24 25 5 oder per Mail an info@maxus-re.de.

