Mal eben schnell Schwimmen gelernt: In Gladbeck gibt es in den Osterferien drei Intensivkurse für Kinder.

Schwimmen Kinder-Intensivkurse: In den Osterferien Schwimmen lernen

Gladbeck. In Gladbeck können Kinder in den Osterferien in Intensivkursen Schwimmen lernen. Kosten, Termine und Anmeldemöglichkeiten für alle drei Kurse.

Der Schwimmverein SV 13Gladbeck bietet in den Osterferien drei Intensiv-Schwimmkurse an. Sie richten sich an Kinder ab vier Jahren. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Von Montag, 3. April, bis Samstag, 15. April, beginnen insgesamt acht Schwimmstunden in den Osterferien jeweils um 14.30, 15.25 und 16.15 Uhr. „Uns ist es, im Sinne unserer Vereinsarbeit, wichtig möglichst vielen Kindern das Schwimmen beizubringen und auch im Nachgang auf den Schwimmsport in all seinen Facetten aufmerksam zu machen,“ sagt Ralf Buttler, Trainer für Kinderkurse im Schwimmverein.

Auch Schwimmabzeichen können erworben werden

Die Kosten für den Intensiv-Kurs betragen 65 Euro. Der Schwimmverein bietet auch durchgängig Schwimmkurse im Nachmittag- und Abendbereich für kleine, werdende Seepferdchen an, auch die Folgeabzeichen Bronze, Silber und Gold können im Nachgang noch erworben werden.

Anmeldungen nimmt Schwimmtrainer Ralf Buttler entgegen: per E-Mail an r.buttler@SV13.de oder über Whatsapp an 0172 36 86 72 2.

