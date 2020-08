Kind in Gladbecker Kindergarten ist mit Corona infiziert

Gladbeck. Aus der betroffenen Kita-Gruppe sind 20 Kinder und fünf Erzieherinnen unter Quarantäne gestellt worden. Die Einrichtung ist weiter geöffnet.

Ein Kind, das den städtischen Kindergarten Breukerstraße 105 im Gladbecker Stadtsüden besucht, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Quarantänemaßnahmen der Gesundheitsbehörde sind daraufhin angelaufen.

Wie Stadtsprecher Peter Breßer-Barnebeck am Freitagvormittag mitteilt, „sind das erkrankte Kind und alle anderen Kinder der Gruppe sowie die fünf Erzieherinnen, die diese Gruppe betreuen, sofort unter Quarantäne gestellt worden. Das Kita-Kind hatte offensichtlich Covid-Krankheitssymptome gezeigt, und war daraufhin untersucht worden.

Zahlreiche Kinder sind nicht in die Einrichtung gekommen

„Die fünf Erzieherinnen und die 20 betroffenen Kinder der Gruppe werden jetzt kurzfristig getestet“, so Breßer-Barnebeck weiter. Da in den beiden anderen Gruppen der Kita auch Geschwisterkinder der unter Quarantäne gestellten Gruppe sind, seien am Freitag zahlreiche Kinder auch aus den beiden nicht betroffenen Gruppen nicht in die Einrichtung gekommen.

Eine Schließung der städtischen Kita-Breukerstraße sei bislang aber nicht nötig.