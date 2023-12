A2-Auffahrt Kind (4) wird bei Unfall in Gladbeck schwer verletzt

Gladbeck Schwerer Unfall an der A2-Auffahrt in Gladbeck: Ein Kind und eine Frau sind am Samstag bei einer Kollision schwer verletzt worden.

Bei einem schweren Unfall in Gladbeck sind am späten Samstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind (4). Auf der Beisenstraße direkt an der Auffahrt zur A2 Richtung Hannover waren zwei Autos auf der Kreuzung kollidiert.

In den zwei Unfallwagen saßen laut Feuerwehr insgesamt sieben Personen – drei Erwachsene und vier Kinder zwischen 17 Monaten und 10 Jahren. Ein vierjähriges Mädchen wurde laut Feuerwehr schwer verletzt. Eine Frau kam mit leichten Verletzungen davon. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt, seien aber dennoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, erklärt die Feuerwehr.

Wegen der Menge der beteiligten Personen wurde die Feuerwehr Gladbeck von den Feuerwehren auf Bottrop und Dorsten unterstützt. Die Unfallursache ist bisher unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

