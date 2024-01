Kind (4) angefahren: „Plötzlich auf die Fahrbahn gerannt“

Gladbeck In Gladbeck-Butendorf ist am Montag ein Kind angefahren worden. Es stand mit seiner Mutter an einer Bushaltestelle und rannte plötzlich los.

Auf der Horster Straße in Gladbeck-Butendorf ist am Montagmittag, 29. Januar, ein vierjähriges Mädchen von einem Auto angefahren worden. Die Gladbeckerin wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen stand die 4-Jährige mit ihrer Mutter an einer Bushaltestelle. Gegen 11.50 Uhr rannte das Mädchen plötzlich auf die Fahrbahn und wurde von einer 53 Jahre alten Autofahrerin aus Gladbeck angefahren, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die 4-Jährige musste nur im Krankenwagen behandelt werden udn wurde nicht ins Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck