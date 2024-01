Kilometerlange Ölspur: Feuerwehr Gladbeck rückt aus

Die Feuerwehr Gladbeck rückte am Wochenende aus, um eine kilometerlange Ölspur zu beseitigen.

Gladbeck Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gladbeck löschten am Wochenende wieder einmal einen brennenden Müllcontainer. Und das war nicht alles.

Eine kilometerlange Ölspur machte am Wochenende den Einsatz der FeuerwehrGladbeck erforderlich. Auch am Oberhof waren die Kräfte gefragt. Auf der Beisenstraße krachte es.

Wieder einmal stand am 19. Januar ein Müllcontainer in Flammen, berichtet die Feuerwehr. Diesmal nachts am Oberhof. Der Brand „wurde mit Wasser gelöscht“.

Bei einem Verkehrsunfall am selben Tag gegen 10 Uhr auf der Beisenstraße erlitt zwar kein Mensch Schaden, aber bei einem Lkw wurde ein 140-Liter-Hydrauliktank aufgerissen. Das auslaufende Hydrauliköl wurde mit Bindemittel eingedämmt. Die Feuerwehr Gladbeck: „Der Straßenbaulastträger wurde für die Aufnahme und Entsorgung des Bindemittels verständigt.“

Ebenfalls Freitag, 19. Januar: Die Feuerwehr wurde gegen 12 Uhr alarmiert. Eine Ölspur erstreckte sich kilometerlang von der Konrad-Adenauer-Allee ab Stadtgrenze Gelsenkirchen in Fahrtrichtung Stadtmitte über mehrere Straßen. Betroffen: Postallee, Friedrichstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Wilhelmstraße und Horster Straße gen Butendorf, Schützenstraße bis zur B224. Die Einsatzkräfte streuten die Ölspur mit Bindemittel abgestreut. Unterstützt wurde die Hauptwache vom Löschzug Gladbeck Süd der Freiwilligen Feuerwehr.

