Kfz-Abmeldung: Jetzt flotter Schalter für Privatkunden

Blick auf die Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes in Marl an der Stettiner Straße 10.

Gladbeck / Marl. Das Straßenverkehrsamt bietet in Marl einen neuen Service für Privatkunden an. Ein Kurzgeschäfte-Schalter für flotte Abmeldung von Fahrzeugen.

Um den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Recklinghausen eine Möglichkeit zu geben, schnelle Vorgänge auch ohne Termin zu erledigen, bietet die Zulassungsstelle im Straßenverkehrsamt Marl seit diesem Montag, 7. September, einen Kurzgeschäfte-Schalter an.

Privatkunden aus dem Kreisgebiet können dort ihr Fahrzeug abmelden, ein Kennzeichen bei Beschädigung neusiegeln oder ihre Adresse ändern lassen, wenn sie innerhalb des Kreises umgezogen sind. Damit das möglich ist, hat die Zulassungsstelle neben dem Schalter einen separaten Wartebereich eingerichtet, in dem sich zwei Kunden unter Berücksichtigung von Abstandsgebot und Hygieneauflagen aufhalten können.

Zugang über den Wachschutz am Haupteingang

Der Zugang zum Gebäude an der Stettiner Straße 10 wird auch für diesen Schalter über den Wachschutz am Haupteingang geregelt. Für alle anderen Anliegen beim Straßenverkehrsamt wird der Zutritt weiterhin nur mit Termin gewährt. Außerdem gilt in allen Gebäuden der Kreisverwaltung Maskenpflicht.