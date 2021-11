Kerzen-Aktion eine Million Sterne für eine gerechtere Welt

Gladbeck. Der Caritasverband Gladbeck lädt zur Messe und Kerzenaktion ein. Hingewiesen wird damit auf Hilfsprojekte für Straßenkinder in Kenia.

Am Samstag, 13. November, veranstaltet der Caritasverband in Gladbeck wieder die Aktion „Eine Million Sterne“ für eine gerechtere Welt. Sie soll ein Zeichen der Hoffnung für Menschen in Not sein.

Eine Vielzahl an Kerzen werden nach dem Gottesdienst um 19 Uhr in einem sternförmigen Muster auf dem Kirchplatz vor St. Johannes, Bülser Straße 6, aufgestellt und angezündet, um auf die Hilfsaktionen der Caritas für Menschen in Not hinzuweisen. Bei Grünkohl, Glühwein und Punsch ist Zeit für Gespräch und Begegnung – sollten die dann aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen es zulassen. Grünkohl und Punsch gibt es auch „to go“.

Ein Zeichen für Menschen in Not

Mit der Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ setzen Caritasverbände und Einrichtungen unter der Federführung von Caritas international, dem Hilfswerk der deutschen Caritas, bundesweit ein Zeichen der Hoffnung – für Menschen in Not hier und weltweit.

Unter dem Motto der Caritas Kampagne „#DasMachenWirGemeinsam“ werden in diesem Jahr Projekte für Straßenkinder in Kibera (Kenia) in den Fokus gerückt. Kibera ist der größte Slum der Hauptstadt Nairobi und einer der größten Afrikas. Schätzungen zufolge leben hier auf engstem Raum etwa 700.000 Menschen. Armut, Gewalt und Kriminalität bestimmen ihren Alltag.

