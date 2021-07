Kellerbrand: Übergreifen des Feuers auf Öltank verhindert

Gut zwei Stunden dauerte der Einsatz der Gladbecker Feuerwehr an der Feldstraße. Dort war es am Samstag in einem Mehrfamilienhaus zu einem Kellerbrand gekommen.

Gladbeck. Die Feuerwehr Gladbeck löschte am Samstag einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Fast zeitgleich gab es dann noch einen zweiten Einsatz.

Die Gladbecker Feuerwehr hat am Samstagnachmittag einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Feldstraße in Butendorf gelöscht. Beim Eintreffen bemerkten die Einsatzkräfte direkt schon die Flammen und eine starke Rauchentwicklung im Keller des Gebäudes.

Einsatzkräfte suchten im Treppenhaus noch nach Bewohnern

Laut Aussage der Anwohner sollen sich aber zu dem Zeitpunkt zum Glück schon keine Personen mehr in dem Haus befunden haben. Die Wehr bekämpfte den Brand von außen durch ein geborstenes Kellerfenster und von innen gleichzeitig. Einsatzkräfte kontrollierten zudem im Treppenhaus, ob sich nicht doch noch Menschen in dem Haus befanden.

Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen des Brandes auf den angrenzenden Heizöl-Tank verhindert werden. Nach etwa 30 Minuten war das Feuer gelöscht. Es folgten Nachlöscharbeiten, außerdem wurde das Gebäude belüftet. Nach zwei Stunden waren alle Arbeiten an der Feldstraße abgeschlossen. Im Einsatz waren die Hauptwache sowie der Löschzug Süd der Freiwilligen Feuerwehr.

Fast zeitgleich brannte dann auf der A 2 auf Gladbecker Gebiet noch ein Pkw

Während die Wehrleute noch in Butendorf waren, informierte die Leitstelle den Einsatzleiter darüber, dass auf der A 2 ein Auto brennt. Umgehend wurde der Löschzug Nord alarmiert, um den Grundschutz für das Stadtgebiet sicherzustellen, während zwei Fahrzeuge von der Einsatzstelle auf der Feldstraße weiter zur Autobahn fuhren. Dort konnte aber Entwarnung gegeben werden: Passanten hatten den Pkw-Brand bereits gelöscht.

Bei beiden Einsätzen ist nach Auskunft der Feuerwehr niemand ernsthaft verletzt worden. An der Feldstraße untersuchte ein Notarzt zwei der Hausbewohner. Sie mussten aber nicht ins Krankenhaus. Die Brandursache steht in beiden Fällen noch nicht fest.

