Keinen Kita-Platz bekommen - Gemeinde bietet Maxigruppen an

Gladbeck. Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gladbeck richtet Maxigruppen ein. Für Kinder, die keinen Platz in einer Kita bekommen haben. Das ist noch geplant.

Die Kita-Plätze für das Jahr 2021 sind vergeben. Allerdings haben längst nicht alle Jungen und Mädchen in Gladbeck einen Platz in einer Einrichtung bekommen. Um einen kleinen Teil dieser Lücke zu schließen, bietet die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gladbeck Maxigruppen an.

Förderung an drei Tagen in der Woche

Die Maxigruppen sollen Kindern im Alter von zwei bis drei Jahren, die keinen Kindergartenplatz bekommen haben, an drei Tagen in der Woche die Möglichkeit bieten, altersgemäß gefördert zu werden, Sprachkompetenz zu erwerben und soziale Kompetenzen aufzubauen. Das Angebot findet ab August in den Stadtteilen Butendorf und Alt-Rentfort statt.

Zusätzlich soll den Familien, deren Kinder im Alter von drei bis vier Jahren keinen Kita-Platz bekommen haben, ein spezieller Spracherwerbskurs angeboten werden. Die Kinder können nach einem Jahr intensiver Sprachbildung dann in das Vorschulprojekt „Brückenbauen in frühe Bildung“ übergehen und werden bis zum Schulbeginn weiterhin gefördert. Dieser Kurs findet ausschließlich in Butendorf im Lukas-Treff an der Lukasstraße 12 statt.

Informationen zu Aufnahmebedingungen, Kostenbeiträgen sowie Anmeldungen bekommen interessierte Eltern bei Iris Stehr, Mittelstraße 25, Telefonnummer: 02043/ 78 450 05.

