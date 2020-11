Keine städtische Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag

Gladbeck. Eine öffentliche Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag wird es in diesem Jahr in Gladbeck nicht geben. Das ist stattdessen der Plan.

Auch zum Volkstrauertag am kommenden Sonntag, 15. November, wird es in diesem Jahr keine, wie bisher üblich, öffentliche Veranstaltung geben. Das teilt die Stadt Gladbeck mit. Der Gedenktag ist und bleibt jedoch wichtig, so die Verwaltung.

Daher wird dennoch auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein Zeichen gesetzt. Bürgermeisterin Bettina Weist wird sich im kleinen Kreis mit sechs weiteren Personen aus dem öffentlichen Leben am kommenden Sonntag am Ehrenmal einfinden und gedenken. Die Teilnehmer wurden telefonisch durch die Organisatoren informiert. Das Zusammenkommen wird aufgezeichnet und über die sozialen Medien der Stadt und unter www.gladbeck.de abrufbar sein.