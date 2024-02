Das Gladbecker Rathaus in Möhnenhand: Am Donnerstag steigt der Rathaussturm zum Altweiber-Karneval.

Karneval Karneval in Gladbeck: Infos zum Rathaussturm an Altweiber

Gladbeck Am Donnerstag beginnt mit dem Rathaussturm der Straßenkarneval in Gladbeck. Alle Infos zum Zug durch die Innenstadt und zum Sturm selbst.

Am Donnerstag, 8. Februar, fällt um 11.11 Uhr endlich der Startschuss für den Gladbecker Straßenkarneval – mit dem Rathaussturm. Prinzessin Andrea I. und ihr Gefolge beginnen aber schon um 10 Uhr ihre Reise, an deren Ende sie Bürgermeisterin Bettina Weist den Schlüssel zur Stadt entreißen wollen. Um 10 Uhr ziehen die Narren am Oberhof los, einmal über die Hochstraße und die Horster Straße zum Markt und dann schließlich zum Rathaus.

Musikkapellen sind natürlich auch dabei, und ein bisschen Wurfmaterial haben die Wittringer Ritter sicherlich ebenfalls dabei. Vor dem Rathaus wartet auf die Narren dann die Enthüllung eines wohl gehüteten Geheimnisses: Welche Taktik hat sich die Karnevalsprinzessin überlegt, um die Barrikaden der Bürgermeisterin und der Stadtschützen zu überwinden und ins Rathaus einzuziehen?

Gefeiert wird in diesem Jahr vor dem Rathaus

Wobei, so richtig INS Rathaus ziehen die Karnevalisten in diesem Jahr nicht, zumindest nicht, wenn das Wetter mitspielt. Getrunken und gefeiert wird auf dem Willy-Brandt-Platz, nur wenn auch die Himmel ihre Form von Kamelle schmeißen, stehen in Gladbecks guter Stube Räume für den Altweiber-Umtrunk zur Verfügung.

