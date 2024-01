Karneval in Gladbeck 2024: Das planen die Wittringer Ritter

Gladbeck Drei Veranstaltungen hat der KC Wittringer Ritter geplant. Was beim Kinderkarneval, an Altweiber und bei der Galasitzung geboten wird.

War nicht gerade erst Weihnachten? Doch, schon, aber nach Weihnachten, das heißt für die jecken Gladbecker: vor Karneval. Beim KC Wittringer Ritter laufen die Vorbereitungen für Jux, Klamauk und Kostümierung indes natürlich schon eine ganze Weile, Grund genug, den ersten Blick auf den närrischen Fahrplan des Karnevalsclubs zu werfen. Der neue erste Vorsitzende der Narren, Dennis Haffke nennt Details zu den drei großen Karnevalsevents in Gladbeck.

Kinderkarneval in Gladbeck

Eine knappe Woche vor der ganz heißen Phase rund um Altweiber starten die Wittringer Ritter mit der Kindersitzung. Am Sonntag, 4. Februar, lädt der Club die ganz jungen Narren ab 14 Uhr in die Mathias-Jakobs-Stadthalle. Das diesjährige Sessionsmotto „Karneval außer Rand und Band – Gladbeck ist in Narrenhand“ gilt selbstverständlich auch für die Miniatur-Jecken, auch wenn die Ekstase am 4. Februar eher den zuckrigen Getränken als dem Bier geschuldet sein dürfte.

Und sicherlich auch den Künstlern auf der Bühne. Bauchredner Matze verspricht gesprächige Puppen und ungläubige Kinderaugen, für den Nervenkitzel fahren die Wittringer Ritter außerdem eine Kindertombola auf. Abseits der eigenen Blaublüter schaut das Kinderprinzenpaar der Stadt Datteln in der Mathias-Jakobs-Halle vorbei, zum Abschluss wartet eine Kinderdisco – das lohnt sich sicherlich, damit der Nachwuchs abends schön müde ins Bett fällt.

Altweiberkarneval: Rathaussturm in Gladbeck

Höhepunkt für all diejenigen, die den Straßenkarneval dem Sitzungskarneval vorziehen, ist in Gladbeck selbstredend der Rathaussturm zu Altweiber. Wenn die Möhnen Bürgermeisterin Bettina Weist für einen Tag das Zepter entreißen, ist es in der Innenstadt voll wie sonst nur beim Appeltatenfest. Der Startschuss fällt um 10 Uhr am Oberhof, dann marschieren die Wittringer Ritter mit Musik und begleitet von anderen Karnevalsvereinen über die Hochstraße und die Horster Straße zum Markt und dann zurück zum Rathaus. Die Route hat sich bewährt, „sowas ändert man dann nicht“, sagt Dennis Haffke.

Bereit für den Gladbecker Karneval, von links: Christina Hälke, Prinzessin Andrea I., Wolfgang Hälke, Prinz Werner I. und Dennis Haffke. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Richtig zur Sache geht es dann beim Rathaussturm, selbstredend um 11.11 Uhr. Welche Taktik sich die amtierende Prinzessin Andrea I. ausgedacht hat, um Bettina Weist den Schlüssel zur Stadt abzuluchsen, ist natürlich Geheimsache, selbst Dennis Haffke weiß noch nicht Bescheid – aus gutem Grund. Der Oberkarnevalist schmunzelt. „Ich kläre das ja mit dem Ordnungsamt. Und je eher das Bescheid weiß, desto eher kennt auch die Bürgermeisterin unseren Plan.“ Ein Blick zurück auf Altweiber 2023 verspricht aber spektakuläres: Prinzessin Tine I. ließ sich mit einer Hebebühne Namens „Manitou“ über die Verteidigungslinien des Alten Rathauses wuchten.

Wenn die Narren einmal die Herrschaft übernommen haben, kehrt auch der Frieden zwischen Stadtspitze und Karnevalisten zurück. Gemeinsam wird vor dem Rathaus getrunken und gefeiert, „bei schlechtem Wetter stehen uns Räume zur Verfügung“, sagt Dennis Haffke.

Karneval in Gladbeck: Galasitzung der Wittringer Ritter

Seinen Höhepunkt findet der Karneval der Wittringer Ritter mit der Galasitzung am 10. Februar. Ab 19.11 Uhr feiert der Karnevalsclub mit vielen anderen Jecken die Session, sein Prinzenpaar und den Frohsinn höchstselbst, und hat selbstverständlich für närrische Programmpunkte gesorgt.

Neben dem eigenen Prinzenpaar Werner I. und Andrea I. ist die Jugend- und Prinzengarde des Clubs dabei, genauso wie die Stubenkerle. Außerdem ist das Tanzcorps „Blaue Jungs“ der KG Lövenicher Neustädter zu Gast, die Showtanzformation Calypso aus Duisburg, „Der liebe Jung“ Andreas Dams, Schlagersänger Christian Bieschke und der Show- und Musikzug Essen-Fronhausen. Die Partyband „Kokolores“ ist allerdings nicht mehr mit von der Partie – die Combo hat sich zum 1. Januar aufgelöst.

Karten gibt es zum Preis von 17,50 Euro entweder per E-Mail an info@kcwr.de oder telefonisch unter 0171 43 79 78 4.

