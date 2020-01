Kästner und Ringelnatz im literarisch-musikalischen Dialog

Was hatten Erich Kästner und Joachim Ringelnatz gemeinsam? Sie waren Zeitgenossen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und begnadete Schriftsteller. Jeder schätzte das Werk des Anderen, begegnet sind sie einander nie. Dank Martin Mock und Johannes Göbel haben die beiden Künstler vor ein paar Jahren posthum zueinander gefunden.

Das Duo tritt zum zweiten Mal mit Ringelnatz- und Kästner-Texten in Gladbeck auf

Die mittlerweile ergrauten Freunde aus Studienzeiten touren seit 2014 mit einem „pas de deux“ aus Texten von Ringelnatz und vertonter Lyrik von Kästner kreuz und quer durch Deutschland. Am 24. Januar ist das Duo zum zweiten Mal in Gladbeck zu hören. Mock und Göbel geben ein Benefiz-Konzert zugunsten des Sozialdienstes katholischer Frauen (siehe Infokasten).

Gladbeck Der Auftritt dauert 90 Minuten „Erich Kästner trifft Joachim Ringelnatz“ am Freitag, 24. Januar im K 4, dem ehemaligen Pfarrzentrum St. Lamberti, Kirchstraße 4-6. Der Eintritt ist frei. Die Besucher werden um großzügige Spenden zugunsten des Sozialdienstes katholischer Frauen gebeten. Im Anschluss an das 90-minütige Programm (mit Pause und zwischenzeitlichen kurzen Ausschnitten aus dem Lebenslauf der Schriftsteller) haben die Besucher Gelegenheit, bei Laugenbrezeln und Wein mit Martin Mock und Johannes Göbel über die Kästner- und Ringelnatz-Texte zu reden.

Martin Mock (68), Rechtsanwalt in Gladbeck, und sein gleichaltriger Freund Joachim Göbel aus Bonn, ebenfalls Jurist, aber seit Jahren als freischaffender Künstler unterwegs, stellen in Gladbeck ihr neues Programm vor, mit dem sie kurz zuvor in Bonn erstmals auf der Bühne stehen. Der Titel der literarisch-musikalischen Lesung ist, na klar, eine Kombination aus Werken ihrer Lieblingsautoren: „und auf einmal steht es neben dir: Die dreizehn Monate“ – das eine ein berührendes Gedicht von Ringelnatz, das von Einsamkeit und spätem Glück erzählt, das andere ein Gedichtzyklus Erich Kästners aus dem Jahr 1955.

Martin Mock und Johannes Göbel kennen sich seit Studienzeiten

Schon zu Schulzeiten begann Martin Mock, Kästner-Lyrik neu zu vertonen, anders natürlich als Edmund Nick, der „Hofkomponist“ des Schriftstellers Jahrzehnte zuvor. Mocks Musik kommt im Liedermacher-Stil eines Reinhard Mey oder Hannes Wader daher. Als Student pflegte Mock sein Hobby weiter, und sein Kommilitone Johannes Göbel war begeistert, ermunterte ihn schon damals: „Das ist toll. Daraus musst du etwas machen!“

Hat Mock dann auch getan – allerdings fast vier Jahrzehnte später. Und wieder bedurfte es eines nachdrücklichen Anschubs seines Freundes Johannes, der zwischenzeitlich Joachim Ringelnatz für sich entdeckt hatte: „Wenn du deinen Kästner wieder auspackst, mache ich den Ringelnatz.“ Mock kramte seine alten Unterlagen aus der „Mottenkiste“. Einige Kompositionen blieben im Repertoire, „weil ich sie zeitlos finde“, neue Vertonungen kamen dazu. „Mit 25 schreibt man andere Melodien als mit Mitte 60.“ Parallel machte sich Göbel auf die Suche nach melancholischen, humoristischen, nachdenklich stimmenden Ringelnatz-Texten und verfeinerte seine Kunst der Rezitation. „Dann haben wir uns drei Tage zusammengesetzt und aus dem, was jeder für sich erarbeitet hatte, einen stimmigen Dialog zwischen Kästner und Ringelnatz zusammengestellt.“ Die Geburtsstunde des Duos, das bei seinen Auftritten in kongenialer Weise ein Zeitbild der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zeichnet.

„Wir wollen verhindern, dass dieses 80 bis 90 Jahre alte Kulturgut in Vergessenheit gerät – zumal viele Texte von Ringelnatz und Kästner angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen aktueller sind denn je“, sagen Mock und Göbel, die überwiegend ohne Gage auftreten. „Wir wollen damit kein Geld verdienen, sondern unserem Publikum einen unterhaltsamen Abend bieten und gleichzeitig etwas Gutes tun.“

So wie am 24. Januar in Gladbeck. Der Eintritt ist frei, aber die Künstler hoffen auf großzügige Spenden für den Sozialdienst katholischer Frauen. Vorstandsmitglied Elisabeth Kabbeck ist mit Mock und Göbel befreundet und konnte sie zum 100-jährigen Bestehen des Vereins vor zwei Jahren schon einmal für einen Auftritt gewinnen, mit großem Erfolg. Den wollen Mock und Göbel gern wiederholen, denn die Mitglieder im Sozialdienst katholischer Frauen sind für sie mit ihrem Engagement für Frauen und Familien in Not- und Konfliktsituationen „Weltverbesserer im besten Sinne“ – so wird übrigens häufig auch Erich Kästner tituliert.