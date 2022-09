Der Kabarettist Benjamin Eisenberg gastiert in Gladbeck.

Kleinkunstreihe InterMezzo Kabarettist Benjamin Eisenberg und Puppen-Show in Gladbeck

Gladbeck . Beim Kleinkunstabend in Gladbeck wird auch Ludger K. erwartet. Der Kabarettist sorgte mit seiner Wortwahl zu Corona-Beschränkungen für Aufsehen.

Mit dem „DreierPasch“, bestehend aus Gastgeber Benjamin Eisenberg, Ludger K. und Murzarella, beendet die Stadtbücherei in Gladbeck am Donnerstag, 29. September, 20 Uhr die Sommerpause der Kleinkunstreihe InterMezzo im Lesecafé. Geboten wird ein Abend mit Spitzen, Ecken und Kanten.

Lesen Sie auch

Benjamin Eisenberg befeuert die aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft mit seinen Pointen aus Stahl – so auch der Titel seines stets aktuellen Solo-Programms. Bei seiner satirischen Analyse des Zeitgeschehens bringt Eisenberg immer wieder Parodien bekannter Persönlichkeiten ein, die seine zielsicheren Gags untermauern. Mit dabei ist diesmal Ludger K., gebürtiger Niederrheiner und Wahl-Essener, der mit seiner Kritik an Corona-Beschränkungen auch auf Proteste stieß und Engagements verlor. Ludger K. steht für Wortkabarett und Stand-Up-Comedy. Er kommt mit Nummern aus seinem „Böst-of“ und aktuellen Gags aus seinem neuen Solo-Programm „Orwell war ein Optimist“.

Sabine Murza alias Murzarella begeistert mit ihrem Programm „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten" und gastiert in Gladbeck. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Multi-Talent Sabine Murza alias Murzarella lässt ihre Puppen nicht tanzen, sondern: singen! Und das in drei verschiedenen Stimmen und auf exzellentem Niveau. „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“ heißt ihre Music-Puppet-Show. Tickets gibt es in der Stadtbücherei oder online unter www.stadtbuecherei-gladbeck.de, Info und Reservierung: Tel. 02043/99-2658. Zusätzlich können während der Schließzeit der Stadtbücherei (29. August bis 24. September) Tickets an der Kasse der Matthias-JakobsStadthalle erworben werden (Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10 bis 13 Uhr, Tel. 02043/99-2682). Termin: Donnerstag, 29. September, 20 Uhr, Einlass 19.15 Uhr.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck