Kabarett-Abo: Spitzzüngige Stars gastieren in Gladbeck

Gladbeck. Fans spitzzüngiger Sprache kommen in Gladbeck bestimmt auf ihre Kosten. Stars aus Comedy und Kabarett betreten die Stadthallenbühne.

Ab September schallt wieder Gelächter durch die Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck, wenn sich die Speerspitze der Kabarett- und Comedyszene das Mikro in die Hand gibt. Zum ersten Mal seit Pandemiebeginn wird dabei auch wieder auf die Schachbrettbestuhlung verzichtet, die aufgrund durchgehend geführter Abonnements auch im ersten Halbjahr 2023 noch vonnöten war. Fans geschliffener Sprache dürfen sich auf vielerlei Facetten deutscher Kleinkunst freuen.

Da wäre am Mittwoch, 6. September, Hagen Rether mit der aktuellen Auflage seines Dauerprogramms „Liebe“. Die von sanften Pianoklängen begleitete Demontage des Weltgetriebes kommt ohne Beschimpfungen und Pöbeleien aus, decodiert vielmehr in kurzweiliger Form die Probleme der Gesellschaft.

In der Gladbecker Stadthalle geben sich Kabarett- und Comedystars das Mikro in die Hand

Einen Jahresrückblick der etwas anderen Sorte liefern die beiden Bewegungsfanatiker von ONKeL fISCH am Dienstag, 12. Dezember. Die Stadthallengäste erwartet 365 Tage präsentiert in 100 atemlosen Minuten, in denen nach Herzenslust gespottet, geschimpft, gelobt, gesungen und getanzt wird.

Geradezu elfenhafte Leichtigkeit legt dann am Freitag, 23. Februar 2024,Ingo Appelt aufs Parkett, wenn er mit seinem Comedy-Tsunami „Startschuss! Auf die Kacke, fertig, los!“ durch die Stadthalle rollt. Hier wird niemand verhätschelt, vertätschelt und aufgepäppelt, sondern mit Appelts Geheimrezept gegen Miesepetrigkeit behandelt.

Carmela de Feo als „La Signora“ entfesselt beim Publikum Begeisterungsstürme, bestimmt auch wieder in Gladbeck. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Mit einem absoluten Publikumsliebling endet am 26. April 2024 die Kabarettsaison, wenn Ruhrpott-Ikone Carmela de Feo alias La Signora die Bühne entert. Die schwarze Witwe der Volksbelustigung – nur echt mit Haarnetz – kommt mit ihrem brandneuen Programm „Groß, blond, erfolgreich“ voller grotesker Einfälle und herrlich unperfekten Gesangs- und Tanzeinlagen nach Gladbeck.

Einzeltickets sind ab 12. Juni an der Stadthallenkasse, Friedrichstraße 53, auf www.gladbeck.de und online bei den gängigen Ticketanbietern erhältlich. Für ein kostengünstiges Kabarett-Abo steht ebenfalls die Kasse der Stadthalle mit Rat und Tat zur Seite. Ein Kabarett-Abo kostet 77 Euro bzw. ermäßigt auf 38,50 Euro auf allen Plätzen (zzgl. 2 Euro Systemgebühren).

Das Kabarett-Abo besteht aus vier Veranstaltungstickets und einem Zusatzgutschein für eine weitere, sogenannte Plus-1-Veranstaltung. Der Preis für Einzeltickets beträgt auf allen Plätzen 25 Euro bzw. ermäßigt 12,50 Euro (zzgl. 1 Euro Systemgebühren).

