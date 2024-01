Junges Einbrecher-Pärchen erbeutet Schmuck in Gladbeck

Gesucht werden ein Mann und eine Frau, die in Gladbeck in ein Wohnhaus eingebrochen sind.

Gladbeck Die Polizei sucht nach einem Mann und einer Frau. Das Duo ist in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Aufzeichnung einer Videokamera zeigt die Tat.

In ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Südpark“ in Gladbeck ist eingebrochen worden. Die Tat hat sich am Montag gegen 13.45 Uhr ereignet. Was die Polizei bereits weiß: Bei den Tätern handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Der Einbruch ist nämlich von einer Videokamera aufgezeichnet worden.

Die Aufzeichnung zeigt, wie das diebische Duo das Rollo an der Terrassentür hochhebt und dann die Tür aufhebelt. Im Haus wurden alle Räume durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Es gibt einer Personenbeschreibung des Einbrecher-Duos

Es gibt eine Beschreibung: Der Mann ist ungefähr 18 Jahre alt und hat ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er ist schlank, ca. 1,70 bis 1,80 m groß und hat braune Augen. Bekleidet war er am Tattag mit einer schwarzen Daunenjacke mit Pelzkragenkapuze, auf dem linken Ärmel der Jacke ist im Oberarmbereich ein rundes Emblem. Der Mann trug zudem eine schwarze Hose und weiße Sneaker.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! +++

Seine Komplizin wird auf 16 bis 18 Jahre geschätzt, auch sie soll schlank sein und gepflegt ausgesehen haben. Sie ist 1,60 bis 1,70 m groß, hat lange schwarze Haare, braune Augen und zwei Ohrstecker im rechten Ohrläppchen. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Daunenjacke, einem hellen Langarmshirt, blauen Jeans im Used-Look und weißen Sneakern.

Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck