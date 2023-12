Junger Rüde Mylo sucht geduldige Menschen mit Hundeerfahrung

Gladbeck Rüde Mylo ist sechs Monate jung. In seinem jetzigen Zuhause klappt‘s nicht so gut. Deswegen sucht er ein neues Domizil.

Rüde Mylo ist sechs Monate jung und kommt ursprünglich aus Bulgarien.

Er lebt derzeit in Gelsenkirchen. Aber er würde gerne umziehen – auch nach Gladbeck. Aus guten Gründen.

Denn in seinem jetzigen Zuhause klappt es leider nicht so gut, wenn Mylo allein bleibt. Die Beschwerden der Nachbarn nehmen zu. Die Kündigung wurde bereits angedroht.

Gesucht wird ein Zuhause mit Hundeerfahrung

Und noch etwas: Stubenrein ist der junge Rüde nicht. Der eher zurückhaltende Hund muss noch einiges lernen.

Gesucht wird für Mylo also bevorzugt ein Zuhause, in dem die Herrchen und/oder Frauchen Hundeerfahrung haben. Plus Geduld, um mit dem Rüden den weiteren Weg zu gehen, und zwar mit allen Höhen und Tiefen.

Tanja Zimmer engagiert sich nicht nur im Tierschutzverein. Die Gladbeckerin ist auch Tierpsychologin und Verhaltenstherapeutin. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Nach Möglichkeit ist ein vorheriges Kennenlernen und Beschnuppern von großem Vorteil, da wir nicht möchten, dass Mylo zum Wanderpokal wird“, betont der Tierschutzverein Gladbeck. Eine Adoption erfolge auch nur bei positiver Vorkontrolle.

Bei wirklich ernstgemeintem Interesse und für weitere Informationen, können Hunde-Fans schreiben an: tierschutz-gladbeck@web.de oder anrufen unter 02043/32310.

