Junger Riese mit stürmischem Wesen: Sam sucht ein Zuhause

Gladbeck Malinois-Dobermann-Dogge-Mix Sam musste seine Familie verlassen, weil er zu groß wurde. Was der potenzielle neue Besitzer mitbringen muss.

Dass der Malinois-Dobermann-Dogge-Mix Sam aus Gladbeck ein neues Zuhause sucht, ist schon traurig genug. Dass er seine alte Familie verlassen musste, weil die nicht wusste, dass er einmal so groß werden würde, macht die Sache noch trauriger. Nichtsdestotrotz, es muss ja weitergehen. Und deswegen hofft der Tierschutzverein Gladbeck, dass sich bald ein neuer Besitzer für Sam findet.

Der muss auf jeden Fall einen Sachkundenachweis vorweisen können. Sam ist nämlich schon mit seinen 8 Monaten stolze 70 Zentimeter groß und 80 Kilo schwer. Allerdings, erklären die Tierschützer, vertrage sich der Rüde gut mit anderen Tieren, auch Kinder seien kein Problem – zumindest, solange sie „standfest“ seien, wegen seine „stürmischen Wesens“ könne es passieren, dass er kleine Kinder auch mal umrennt.

Auto fährt Sam noch nicht so gerne, dafür kann er schon alleine bleiben, wenn er sich einmal eingewöhnt hat. Der Tierschutzverein betont, dass es für den Hund einen Menschen brauche, der „Bock auf und Spaß an der Arbeit mit ’nem echten Hundekumpel“ hat. Wer Interesse daran hat, dieser Menschen zu sein, kann sich beim Tierschutzverein Gladbeck entweder per E-Mail an tierschutz-gladbeck@web.de oder telefonisch unter 02043 32 31 0 melden.

