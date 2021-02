Die Polizei sucht nach den Tätern eines Überfalls in Gladbeck.

Fahndung der Polizei Jungen Mann in Gladbeck angegriffen und schwer verletzt

Gladbeck. Zur Aufklärung der Straftat wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Die Polizei sucht nach den Tätern.

In einem Gladbecker Gewerbegebiet ist ein 21-Jähriger angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei spricht von einem Fall mit vielen Fragezeichen und fahndet nach den Tätern.

Nach eigenen Angaben war der Gelsenkirchener am Montagabend, gegen 21.15 Uhr, zu Fuß auf der Stollenstraße unterwegs. In dem Gewerbegebiet im Stadtteil Alt-Rentfort sei dann plötzlich ein Mann aus einem Auto ausgestiegen und habe ihn mit einer Flasche attackiert. „Der 21-Jährige wehrte sich und wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins ins Krankenhaus gebracht werden“, so Anette Achenbach von der Pressestelle der Polizei.

Der Angriff soll plötzlich und ohne Grund erfolgt sein

Der Unbekannte sei nach dem Angriff wieder in das Auto gestiegen und davon gefahren. Der Täter selbst war offensichtlich Beifahrer, am Steuer soll eine andere Person gesessen haben. „Der Angriff soll ohne Grund erfolgt, und zuvor beispielsweise kein Bargeld oder die Herausgabe des Handys gefordert worden sein“, so Anette Achenbach. Das Opfer habe angegeben, dass er sich auch keine anderen Umstände erklären könne, dass man ihn angreift. Täter und Opfer sollen sich nicht bekannt sein.

Die sei „ein Fall mit vielen Fragezeichen“, so die Polizei weiter, so dass man sich durch Beobachtungen und Meldungen aus der Bevölkerung Hinweise zur Aufklärung erhoffe. Bei dem Auto handelt es sich laut Opfer um einen silbernen VW Polo oder Golf. Der Täter wurde als ca. 1,90 Meter groß und mit braunen Haaren beschrieben. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhausgebracht. Zeugen, die Hinweise zu der Tat selbst oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, unter Tel. 0800/2361 111.