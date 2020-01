Violinistin Valerie Schweighofer (Bild) tritt mit ihren Kollegen Nina Monné (Violoncello) und Jun-Ho Gabriel Yeo (Klavier) in der Stadthalle Gladbeck auf.

Gladbeck. Ein Trio der Musikhochschule Hannover präsentiert in der Stadthalle Gladbeck Frühwerke von Richard Strauss. Auf dem Programm steht Kammermusik.

Junge Musiker spielen im Forumskonzert Richard Strauss

Beim nächsten Konzert in der Reihe „Forum Deutscher Musikhochschulen“ präsentieren die jungen Musiker Valerie Schweighofer (Violine), Nina Monné (Violoncello) und Jun-Ho Gabriel Yeo (Klavier) von der Musikhochschule Hannover am Dienstag, 21. Januar, in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, Stücke des jungen Richard Strauss’. Beginn: 20 Uhr.



Gladbeck: In der Stadthalle erklingen Kammermusikwerke von Richard Strauss

„Für das Programm haben wir uns im vergangenen Jahr entschieden, weil Richard Strauss 2019 seinen 70. Todestag hatte“, so Valerie Schweighofer. Der Komponist (1864-1949) ist heutzutage besonders für seine Tondichtungen, sein Liedschaffen und seine Opern bekannt. Die Geigerin: „Mit unserem Programm widmen wir uns seinen Kammermusikwerken, drei Frühwerken, die er im Alter zwischen 14 und 23 Jahren komponiert hat.“

Zu Beginn des Konzertabends soll das Klaviertrio Nr. 2 in D-Dur erklingen. Ferner interpretieren die jungen Musiker die Sonate für Violoncello und Klavier op. 6. Den Abschluss bildet die Sonate für Violine und Klavier op. 18: „Sie ist das letzte Kammermusikwerk von Richard Strauss mit Opus-Zahl, sein nächstes Werk ist die sinfonische Dichtung ,Don Juan’. Unser Konzert soll die Entwicklung des jungen Strauss’ in kompositorischer Hinsicht veranschaulichen.“

Es ist das Ziel des Forums Deutscher Musikhochschulen, hochtalentierten jungen Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihr Können einem größeren kunstverständigen Publikum darzubieten. Heinrich Menning, Künstlerischer Leiter der Reihe: „Ich gehe davon aus, dass am Dienstag, wie schon so oft, junge Musiker mit Ausnahmetalent für uns spielen werden. Darauf freue ich mich.“

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 7,50 Euro (inkl. Gebühren) an der Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle, . Öffnungszeiten: montags bis donnerstags, 10 bis 13 Uhr. Tickets sind auch an der Abendkasse erhältlich.