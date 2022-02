Junge Männer überfallen in Gladbeck drei Jugendliche

Gladbeck. Unter Androhung von Gewalt haben zwei Männer in Gladbeck drei Jugendliche überfallen. Einen Tatverdächtigen hat die Polizei gefasst.

Zwei junge Männer haben am Samstagabend drei Jugendliche in Gladbeck überfallen. Die beiden sprachen die Gladbecker (ein 15-Jähriger und zwei 14-Jährige) gegen 19.50 Uhr an der Schürenkampstraße an und forderten unter Androhung von Gewalt Geld und eine Musikbox.

Die Jugendlichen übergaben den Tätern die geforderte Beute. Daraufhin flohen die beiden. Die Jugendlichen blieben unverletzt, so die Polizei. Aufgrund der Beschreibung der Tatverdächtigen konnte die alarmierte Polizei einen 16-Jähriger aus Gladbeck am Oberhof festnehmen. Bei ihm fanden die Beamten neben Geld auch ein Einhandmesser. Die Polizei nahm den 16-Jährigen mit zur Wache, dort wurde er von einem Erziehungsberechtigten abgeholt. Nach dem zweiten Unbekannten wird noch gesucht. Er wird beschrieben als 16 bis 19 Jahre alt, sportlich, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Hose und weißen Schuhen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/ 2361 111 entgegen.

