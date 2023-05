Junge Familien gesucht: Gladbecks große Spielplätze im Test

Gladbeck. Wir testen Gladbecks große Spielplätze. Sie kommen aus der Stadt und haben kleine Kinder? Dann brauchen wir Ihre Hilfe. Alle Infos zur Teilnahme.

Sie kommen aus Gladbeck und gehen mit Ihren Kindern regelmäßig auf den Spielplatz? Dann melden Sie sich bei uns und werden Sie zum WAZ-Spielplatztester. Wir checken mit Ihnen und Ihren Kindern sieben große Spielplätze in der Stadt und berichten über Ihr Fazit.

Die Aufgabe: Ein WAZ-Reporter begleitet Sie und Ihre Kinder beim Spielplatzbesuch. Am Ende bewerten Sie: Was hat Ihnen und Ihren Kindern gefallen, was nicht? Wie war das Geräteangebot? Was sagen Sie zu Sauberkeit und Sicherheit?

Preise als Dank für Ihre Teilnahme

Für Ihre Teilnahme am Test bedanken wir uns mit neuem Sandspielzeug für den nächsten Spielplatzbesuch und einem dreimonatigen Abo für „Checky“, die WAZ-Kinderzeitung.

Die Bedingungen: Ihre Kinder oder Ihr Kind sind/ ist zwischen vier und zehn Jahre alt und Sie kommen aus Gladbeck. Alle Teilnehmenden – inklusive der Kinder – werden mit Namen und auf Fotos abgebildet in der Zeitung und online unter waz.de erscheinen. Terminlich richten wir uns innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen nach Ihnen.

Sie wollen teilnehmen? Dann melden Sie sich bei der Lokalredaktion Gladbeck per Mail an redaktion.gladbeck@waz.de. Aus allen Einsendern wählt die Redaktion die Spielplatztester aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck