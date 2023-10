Unfall Junge bei Unfall in Gladbeck verletzt – Fahrerin gesucht

Gladbeck. Ein 15-Jähriger wurde in Gladbeck bei einen Unfall verletzt. Er war mit E-Scooter unterwegs, die Unfallverursacherin und Zeugen werden gesucht.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, bei der ein 15 Jahre alter E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen, in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr auf der Roßheidestraße, in Höhe Boystraße.

Nach Angaben der Polizei war der 15-jährige Gladbecker mit seinem E-Scooter auf dem Radfahrstreifen der Roßheidestraße in südliche Richtung unterwegs. Zeitgleich war eine unbekannte Autofahrerin auf der Boystraße in nordöstliche Richtung unterwegs. Im Bereich der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß. Der Jugendliche verletzte sich dabei leicht. Die Autofahrerin kümmerte sich noch um den Jugendlichen, der zunächst angab, nicht verletzt zu sein, fuhr dann aber weiter.

Appell der Polizei: Unfälle mit verletzten Kindern immer melden

Die Polizei sucht nun die Autofahrerin und bittet diese sich bei der Polizei zu melden. Zudem sind andere Zeugen aufgerufen, sich zu melden, wenn sie Hinweise zu der Frau oder dem Unfall machen können. Gleichzeitig appelliert die Polizei: „Wird bei einem Verkehrsunfall ein Kind/Jugendlicher angefahren oder ist verletzt, informieren Sie bitte die Polizei.“

Kinder wüssten bei Unfällen meistens nicht, wie sie sich verhalten sollen. „Auch bei scheinbar unverletzten Kindern ist immer eine Übergabe an die Polizei notwendig“, mahnt die Polizei. Die Kinder stünden unter Schock, seien hilflos oder überfordert. „Bewahren sie Ruhe, sprechen sie mit dem Kind, bis die Polizeibeamten eingetroffen sind. Diese kontaktieren die Erziehungsberechtigten.“

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wir gebeten, sich bei der Polizei zu melden, unter: 0800/2361111

