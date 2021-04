Ein Jugendlicher, der mit dem Fahrrad unterwegs war, hat in Gladbeck einer Frau die Handtasche geraubt. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Fahndung Jugendlicher raubt Gladbeckerin in Innenstadt die Handtasche

Gladbeck. Die Polizei fahndet in Gladbeck nach einem Handtaschenräuber. Der jugendliche Täter war mit dem Rad unterwegs. Es gibt eine Täterbeschreibung.

Einer 68-jährigen Gladbeckerin ist am frühen Mittwochabend in der Innenstadt von Gladbeck die Handtasche geraubt worden. Laut Mitteilung der Polizei war die Frau gegen 18.10 Uhr zu Fuß auf der Kirchstraße unterwegs. Plötzlich näherte sich ihr von hinten ein Fahrradfahrer, entriss ihr die Tasche und fuhr in Richtung Grabenstraße davon.

Es gibt eine Beschreibung des Täters: Er soll etwa 15 Jahre alt und schlank sein. Bekleidet war er mit einer beigen, längeren Jacke und einer schwarzen Hose. Sein Fahrrad wurde als klein beschrieben. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ergebnislos. Die 68-jährige Gladbeckerin wurde bei dem Raub nicht verletzt. Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0800/2361111 entgegen.

