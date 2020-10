Mit einem Kickroller rutschte in Gladbeck ein Jugendlicher auf nassem Laub aus.

Polizei Jugendlicher kommt in Gladbeck mit einem Kickroller zu Fall

Gladbeck. Ein bislang unbekannter Jugendlicher rutschte in Gladbeck mit einem Kickroller auf nassem Laub aus. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Jugendlicher rutschte am Freitag gegen 12.50 Uhr mit einem Kickroller auf nassem Laub aus und stürzte. Der Unfall ereignete sich an der Hegestraße in Gladbeck.

Möglicherweise habe sich der Jugendliche bei dem Sturz verletzt, so die Polizei. Nach ihren Angaben war ein 68-jähriger Autofahrer abgebogen. Der Jugendliche habe gebremst und sei dabei zu Fall gekommen. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.

Nach einem kurzen Gespräch fuhr der Jugendliche weiter. Die Polizei bittet Zeugen – beziehungsweise den Jugendlichen –, sich beim Verkehrskommissariat unter 0800 2361 111 zu melden.

