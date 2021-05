Polizeibericht Jugendliche rauben Teenager auf Friedhof in Gladbeck aus

Gladbeck. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Überfall an einer Trauerhalle machen können. Die Opfer (13, 14) konnten die Täter gut beschreiben.

Die Polizei sucht nach zwei Jugendlichen, die am Samstagabend zwei 13- und 14-jährige Jungen aus Gladbeck auf dem Friedhof-Brauck bedroht, überfallen und ausgeraubt haben sollen.

Die beiden Teenager berichteten der Polizei, sich gegen 19.05 Uhr an der Trauerhalle an der Stettiner Straße untergestellt zu haben, um sich vor dem Regen zu schützen. Plötzlich seien zwei Jugendliche auf sie zugekommen. Einer davon habe sie aufgefordert, Wertgegenstände herzugeben. Nachdem sich der 13- und 14-Jährige weigerten, habe der andere Jugendliche sein Oberteil hochgezogen, wodurch ein Messer sichtbar wurde, das im Hosenbund steckte. Eine Drohung mit Wirkung: Denn anschließend sollen die Räuber den Jungen Bargeld und zwei AirPods (Kopfhörer) weggenommen haben, um dann mit ihrer Beute grob in Richtung Lützenkampstraße davon zu laufen.

So werden die jungen Räuber von ihren Opfern beschrieben

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen geben können. Sie wurden von ihren jungen Opfern wie folgt beschrieben: Der eine Täter ist etwa 15 bis 17 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, hat schwarze Haare mit „Boxerschnitt“ (Seiten kahl geschoren). Seine Augenbrauen seien auffällig zusammengewachsen. Er trug zum Tat einen weinroten Trainingsanzug und einem schwarzen Kapuzenpullover. Der zweite Täter ist etwa 15 bis 16 Jahre alt und ca. 1,70 Meter groß. Er hat schwarzes gelocktes Haar (Seiten ebenfalls kahl geschoren) und war mit einem schwarzen Pullover mit weißem „Nike“-Zeichen, blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet.

Die beiden Teenager blieben beim Überfall unverletzt. Hinweise zu den Tätern oder der Tat an die Polizei sind unter Tel. 0800/2361 111 möglich.

