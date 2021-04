Die Polizei hat in Gladbeck zwei Männer festgenommen, die zuvor drei Jugendliche überfallen haben sollen (Symbolbild).

Erfolgreiche Fahndung Jugendliche in Gladbeck überfallen: Polizei nimmt Täter fest

Gladbeck. Zwei Männer haben drei Jugendliche aus Gladbeck und Gelsenkirchen überfallen und mit dem Messer bedroht. Ihre anschließende Flucht war nur kurz.

Die Polizei hat in Gladbeck zwei junge Männer (23 und 24 Jahre alt) festgenommen. Sie sollen am Dienstagnachmittag in Gladbeck drei Jugendliche bedroht, geschlagen und beraubt haben.

Der Überfall passierte in der Stadtmitte von Gladbeck

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich zwei 17-Jährige aus Gladbeck und Gelsenkirchen sowie ein 18-Jähriger aus Gelsenkirchen gegen 15.40 Uhr im Bereich einer Parkbank unter der Brücke „Zweckeler Straße“ in der Stadtmitte auf. Die Jugendlichen gaben an, dass plötzlich zwei junge Männer auf sie zugekommen sind und sie aufgefordert haben, ihnen ihre Wertsachen auszuhändigen. Dabei haben die Täter ihren Opfern mit einem Messer gedroht.

Der 17-jährige Gelsenkirchener gab den Tätern einen Geldschein. Darauf verlangten die unbekannten Männer aber noch mehr – unter anderem die Armbanduhr des 18-Jährigen, der von den Räubern auch Schläge kassierte. Er wurde aber nicht verletzt.

Die Jugendlichen, so die Polizei, konnten schließlich weglaufen, und auch die Täter ergriffen die Flucht. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Die beiden tatverdächtigen Männer konnten festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.