Einbruch Jugendliche brechen in Gladbecker Jugendeinrichtung ein

Gladbeck Unbekannte sind in Gladbeck in eine Jugendeinrichtung eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen, verfolgt parallel aber noch eine andere Spur.

Mehrere Jugendliche sind in eine Jugendeinrichtung an der Kirchstraße in Gladbeck eingebrochen, das meldet aktuelle die Polizei. Es gibt Videoaufnahmen, auf denen insgesamt sechs Personen (Jugendliche) zu sehen sind. Die Auswertungen der Aufnahmen und die Ermittlungen dazu laufen.

Die Tat im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag. Die Täter verschafften sich Zutritt und beschädigten unter anderem eine Kellertür massiv. Sie erbeuteten eine Playstation 5 samt Controllern, Ladestationen und Spielen.

Zwar liegen Videoaufnahmen vor, zusätzlich sucht die Polizei jedoch Zeugen, die vielleicht weitere Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter: 0800/2361 111.

