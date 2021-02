Jugendliche brechen in Gladbeck in eine Apotheke ein

Drei Jugendliche brachen in Gladbeck in eine Apotheke ein und erbeuteten Geld aus einer Personenwaage.

Gladbeck. Ein Zeuge beobachtete in Gladbeck verdächtige Jugendliche an einer Apotheke. Sie erbeuteten Geld aus einer Personenwaage und flüchteten.

Offenbar drei Jugendliche sind in Gladbeck an der Friedrich-Ebert-Straße in eine Apotheke eingedrungen. Dort haben die Täter laut Polizeibericht das Geldfach einer Personenwaage aufgebrochen und geleert.

Ein Zeuge hatte am Montag, gegen 20.20 Uhr, drei Verdächtige vor besagter Apotheke beobachtet. Er meldete dies der Polizei. Der Zeuge konnte erkennen, dass die jugendlichen Täter dunkel gekleidet waren und in Richtung Nordpark geflüchtet sind. Einer soll einen Gipsfuß gehabt und auf einem Fahrrad gesessen haben. Außerdem waren die Jugendlichen in Begleitung eines Hundes.

Trotz Fahndung konnten die Tatverdächtigen noch nicht gefunden werden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können. Kontakt: Tel. 0800/2361 111

