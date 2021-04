Jugendliche bedrohen zwei Kinder in Gladbeck mit Messer

Die Polizei sucht Zeugen: Jugendliche haben in Gladbeck Montagabend am Nordpark zwei Kinder bedroht (Symbolbild).

Gladbeck. Die Polizei sucht Zeugen für eine Auseinandersetzung am Nordpark. Jugendliche sollen einen Jungen (11) und ein Mädchen (12) angegriffen haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag eine Auseinandersetzung am Nordpark zwischen zwei Kindern und mehreren Jugendlichen bemerkt haben.

Der Junge (11) und das Mädchen (12) meldeten sich abends auf der Wache in Gladbeck

Darum geht es: Ein Junge (11) und ein Mädchen (12) haben sich am frühen Montagabend auf der Polizeiwache in Gladbeck gemeldet. Sie gaben an, am Sportplatz an der Konrad-Adenauer-Allee von einer Gruppe Jugendlicher bedroht worden zu sein.

Die Kinder hatten gegen 18 Uhr auf dem Sportplatz Fußball gespielt. Plötzlich, so die beiden, seien mehrere Jugendliche auf sie zugekommen und hätten sie mit einem Messer bedroht. Die Gruppe habe verlangt, dass sie die Schlüssel für die Schlösser an ihren Fahrrädern herausgeben. Außerdem machten sie den Fußball der Kinder kaputt.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Der Junge und das Mädchen konnten schließlich weglaufen. Verletzt wurde nach Auskunft der Polizei niemand. Einer der Jugendlichen aus der Angreifergruppe wird als korpulent beschrieben. Er trug eine eckige Brille mit blau-schwarzem Rand. Weitere Beschreibungen liegen nicht vor. Hinweise nimmt das zuständige Regionalkommissariat unter der Rufnummer 0800/ 2361 111 entgegen.

+++ Folgen Sie uns auch auf Facebook +++