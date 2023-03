Jugendkunstschule Gladbeck: freie Plätze in vielen Kursen

Gladbeck. Das neue Semester der Gladbecker Jugendkunstschule beginnt, und in vielen Kursen sind noch Plätze frei. Was junge Künstler alles lernen können.

Die Jugendkunstschule Gladbeck startet ins neue Semester. Plätze frei sind zum Beispiel im Töpferkurs für Acht- bis Zwölfjährige (montags, 17.45 bis 19 Uhr), im Theaterkurs für Sieben- bis Zehnjährige (donnerstags, 15.30 bis 17 Uhr) und in der KinderKunstKiste für die Kinder, die im Sommer in die Schule kommen (donnerstags, 15 bis 16.15 Uhr).

Platz ist auch noch in vielen Wochenendworkshops wie am 4./5. März in der Holzwerkstatt „Schnitzen & Beiteln“ (ab 10 Jahren), bei der „Manga Digital-Session“ (ab 10 Jahren) oder am Samstag, 11. März, bei der Foto-Rallye. Noch mehr Kunst gibt es bei weiteren Workshops im April, Mai und Juni. Erstmalig seit Corona können Geburtstagskinder ihren Ehrentag wieder in der Jugendkunstschule feiern. Informationen zu den Kursen und Geburtstags-Workshops gibt es unter jugendkunstschule-gladbeck.de oder telefonisch unter 02043 99 27 16.

