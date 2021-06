Jubel am Riesener-Gymnasium über das bestandene Abitur

Gladbeck. Am Rieser-Gymnasium Gladbeck bestanden mehr als 70 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur. Sie wurden bei einer Feier in der Schule verabschiedet.

Allen Grund zum Feiern haben auch die Abschluss-Jahrgänge des Riesener-Gymnasiums Gladbeck. Nach einem Schuljahr, das wegen der Corona-Pandemie so ganz anders verlief als in den Vorjahren, ist ein Schlusspunkt gesetzt. Das Gruppenbild wird später einmal an diese Ausnahme-Zeit erinnern. Doch jetzt schlagen die jungen Leute der Abiturientia erst einmal ein neues Kapitel in ihrem Leben auf.

Bestanden haben am Rieser-Gymnasium folgende Schülerinnen und Schüler ihr Abi: Gizem Acioglu, Özgur Aktas, Massa Allaimouni, Helin Arikan, Aaron Casimir Arndt, Lara Asmussen, Dennis Aydemir, Luzie Bach, Melissa Bagi, Jasmin Baumann, Sophie Beer, Christiane Marie Berger, Sarah Marie Braun, Maximilian Breil, Steffen Bux, Lucia Sophia Carl, Aliye-Berin Cavlakli, Afra Demir, Sarah Christin Diedring, Farah El Hamri, Ardi Emerliahu, Melina Engemann, Niko Jannis Rudolf Frese, Julian Krzysztof Gorczyca, Marie Güdding, Amin Guizani, Fynn Hanspach, Celina Hellmich, Janyce Honnen, Fabian Hüttenmüller, Aylin Jakupi.

Außerdem: Rana Kanural, Emirhan Kavakpinar, Anastasia Helena Maria Klopf, Antonia Knabenschuh, Isabelle Knott, Lina Kolkowski, Hannah Kolkowski, Jonas Kortbus, Itania Koßmann, Lena Krall, Julia Krings, Jana Alena Krokowski, Victoria Loreen Lein, Sina Leye, Phillip Lingowski, Vincenzo Madeo, Adelina Mariella Maione, Chayma Makri, Mohammed Nouri Mamo, Maik Mattschey, Luca Moskon, Muhammed Ekren Örenbas, Muhammed-Beraat Özdemir, Ayleen Reitzug, Chiara Maria Rickert, Lena Rottmann, Thorben Wolf Schabel, Rebekka Johanna Schmidt, Johannes Heinrich Hugo Schulte-Pelkum, Dana Justine Seifert, Amarta Singh, Mohammad Sousak, Sophie Stratmann, Bastian Stremmer, Sophie Tabeling, Nele Maria Wegener, Fiona Carla Wellpoth, Lukas Weßeler, Nina Willing und Tim Niklas Zimmermann.

