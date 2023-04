Jobcenter Gladbeck bietet Veranstaltungsreihe für Frauen

Gladbeck. An Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen oder sich verändern möchten, richten sich Angebote des Jobcenters Gladbeck. Start: 19. April.

Das Jobcenter Gladbeck bietet mehrere Informationsveranstaltungen für Frauen aus Gladbeck an. Angesprochen sind alle Alters- und Berufsgruppen, die wieder einsteigen möchten, geringfügig- oder teilzeitbeschäftigt sind oder sich beruflich verändern wollen. Die Teilnehmerinnen sollen hilfreiche Tipps und Informationen zu aktuellen Themen der Berufswelt bekommen.

Starten wird die Veranstaltungsreihe mit dem Thema „Minijob und dann?“ am Mittwoch, 19. April. Die ungefähr zweistündige Veranstaltung in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Brauck, Heringstraße 71 (Ecke Roßheidestraße), beginnt um 10 Uhr.

Jobcenter Gladbeck: „Besucherinnen können sich unkompliziert informieren“

Besucherinnen erhalten Informationen zu Chancen und Risiken des beliebten Verdienstmodells. Ein Minijob könne in bestimmten Lebensphasen durchaus sinnvoll sein, so Fachleute. Vielen Frauen diene er dazu, nach einer langen Familienphase wieder in den Beruf zu kommen. Aber: „Wer den Einstieg in einen sozialversicherungspflichtigen Job sucht, landet mit einem Minijob oft in der Sackgasse. Dies betrifft besonders Frauen, die häufig einen oder mehrere Minijobs jahrelang (als Haupttätigkeit) ausüben.“

Lesen Sie auch:

Deshalb soll die Veranstaltung dazu dienen, sich unkompliziert zu informieren. Welche Vor- und Nachteile bietet ein Minijob? Was ist mit der Altersabsicherung? Wer unterstützt bei der Aufstockung der Arbeitszeit? Wer hilft beim Wechsel in eine Vollzeitbeschäftigung? Wo gibt es Unterstützungsmöglichkeiten? Wer hilft bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten? Die Besucherinnen können an diesem Vormittag diese Fragen in kurzer Zeit an einem Ort klären. Beschäftigte des Jobcenters, des Familienbüros und der Rentenversicherung sind ergänzend vor Ort und stehen für individuelle Lösungsansätze beratend zur Seite.

Die Reihe geht ab Mai weiter mit diesen Informationsveranstaltungen: BUT – Bildung und Teilhabe, 11. Mai, 10 bis etwa 12 Uhr, Jobcenter Gladbeck, Wilhelmstraße 10, Konferenzraum. Thematisiert werden Leistungen wie Schulausflüge, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben sowie persönlicher Schulbedarf.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Angebot für Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund, 22. Mai, 9 Uhr bis circa 12 Uhr, Fritz-Lange-Haus, Friedrichstraße 7. Besprochen werden Weiterbildung (Teilzeitausbildung), Kindesbetreuung, Rucksackangebote, Anerkennungsberatung, Stellenangebote, Mädchenzentrum und Frühe Hilfen.

Bewerbungstipps für Frauen gibt’s am 15. August, 10 Uhr bis etwa 12 Uhr, im Jobcenter Gladbeck an der Wilhelmstraße 10. Inhalte: Bewerbungsmappen-Check, kostenfreie Erstellung eines professionellen Bewerbungsfotos und Stellenangebote.

Die Teilnahme an den Informationsveranstaltungen ist gebührenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Dieses umfassende Angebot wird durch die Kooperation verschiedener Stellen rund um das Thema „Frau & Beruf“ möglich. Zu dem Netzwerk gehören neben dem Jobcenter Gladbeck die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur und des Jobcenters Kreis Recklinghausen, die Gleichstellungsbeauftragte und das Familienbüro der Stadt Gladbeck. Kontakt: Janine Fechtner (0 20 43/69 68 13), Jennifer Jochem-Stief (0 20 43/69 68 55) und Bilal Kuzucu (0 20 43/69 63 94).

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck