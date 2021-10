Jetzt bewerben: Stadt Gladbeck verleiht den Heimat-Preis

Gladbeck. Bürger, Vereine, Gruppen und Initiativen aus Gladbeck können sich für den Heimat-Preis bewerben. Auszeichnung ist mit einem Preisgeld dotiert.

Bürgermeisterin Bettina Weist lobt den diesjährigen „Heimat-Preis“ in Höhe von 5000 Euro aus. Bewerben können sich Privatpersonen, gemeinnützige Vereine, Gruppen und Initiativen, die überwiegend ehrenamtlich tätig sind und ihren Sitz in der Stadt Gladbeck haben. Laufende aber auch bereits abgeschlossene Projekte und Aktivitäten können eingereicht werden, die in besonderer Weise für die Stadt und die Region stehen.

Das Projekt/die Aktionsoll sich dabei mit den lokalen, heimatgeschichtlichen Traditionen beschäftigen und auf die zukünftigen Entwicklungen in der Stadt Gladbeck gerichtet sein. Mit dem Heimat-Preis würdigt Bürgermeisterin Bettina Weist ehrenamtliches Engagement in Gladbeck. Bewerbungen sind ab sofort mittels Formblatt bis Freitag, 19. November möglich. Das Formblatt gibt es in der „Gladbeck Information“ im Alten Rathau, Zimmer 19, und auch online auf der Internetseite der Stadt Gladbeck unter www.gladbeck.de/heimatpreis.

Eine Jury entscheidet über die Preisvergabe

Bürgermeisterin Bettina Weist leitet die Jury, die den Gladbecker Heimat-Preis vergeben wird. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Eine Jury unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Bettina Weist entscheidet über die Preisvergabe. Die Preisverleihung findet Ende des Jahres statt. Alle Preisträger aus Nordrhein Westfalen stellen sich anschließend einem weiteren Wettbewerb auf Landesebene. Das Land NRW stellt im Rahmen des Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ bis 2022 rund 150 Millionen Euro zur Förderung und Stärkung unserer vielfältigen Heimat in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Ein Baustein dieses Förderprogramms ist der „Heimat-Preis“.

Federführend ist das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein Westfalen. Für die Verleihung des „Heimat-Preises“ erhielt die Stadt Gladbeck auch in diesem Jahr eine Fördersumme in Höhe von 5000 Euro.

