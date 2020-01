Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jeden letzten Freitag im Monat

Der Ostermarkt 2020 findet am Wochenende vor Ostern, Samstag, 4. und Sonntag, 5. April, in der Fußgängerzone statt – erstmals unter der Regie von Martin Fries.



Am 24. April ist von 16 bis 21 Uhr Saisoneröffnung für die Feierabendmärkte 2020 auf dem Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Bis Oktober 2020 wird der „Feierabendmarkt“ regelmäßig an jedem letzten Freitag im Monat angeboten.