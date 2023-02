Jazzfrühschoppen in Gladbeck mit „Martin Greif Sixpack“

Gladbeck. Der nächste Frühschoppen des Jazzclubs Gladbeck steht an. Saxophonist Martin Greif erweitert sein Quartett und geht neue musikalische Wege.

Der Jazzclub Gladbeck lädt zu seinem nächsten Jazzfrühschoppen ein. Am Sonntag, 26. Februar, gastiert ab 11.30 Uhr das „Martin Greif Sixpack“ in der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Saxophonist Martin Greif, mit seinem Quartett seit 1990 eine Gladbecker Jazz-Institution, bringt Contemporary Jazz mit in die Stadthalle. Neben seiner Rhythmusgruppe – Martin Lelgemann am Klavier, Jürgen Koopmann am Bass und Jens Otto am Schlagzeug – unterstützen die Sänger Frauke El Meshai und Oliver Winkelmann Martin Greif auf der Bühne.

Mit dieser Unterstützung wagt sich die Combo auch in Soul- und Latin-Gefilde. Als Vorband treten am Sonntag „Young & Foolish“ auf, die Nachwuchsjazzer der Gladbecker Musikschule. Alle Musiker sind zwischen elf und 15 Jahren alt. Karten gibt es an der Tageskasse, beim Ticketanbieter „eventim“ und im Internet unter jazzclub-gladbeck.de. Der Eintritt kostet regulär 12,50 Euro, Schüler ab der fünften Klasse und Studenten zahlen fünf Euro. Für Mitglieder des Jazzclubs ist der Frühschoppen kostenlos.

