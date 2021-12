Jazzclub Gladbeck lädt zum Frühschoppen mit Boogieman Vito

Boogieman Vito und seine Band wird kommenden Sonntag in der Stadthalle in Gladbeck beim „Alternativen 4. Advent“ dabei sein.

Gladbeck. Der letzte Frühschoppen in diesem Jahr steht in Gladbeck kommenden Sonntag ein. Der Jazzclub lädt unter 2G-Regel zum Konzert mit Boogieman Vito.

Der Jazzclub Gladbeck lädt am kommenden Sonntag, 19. Dezember, wieder zu seinem „Alternativen 4. Advent“ mit „Boogieman Vito“ und seiner Band. Der Frühschoppen im Foyer der Mathias-Jakobs-Stadthalle beginnt um 11.30 Uhr, der Einlass startet bereits eine Stunde zuvor.

Boogieman Vito (Piano, Bluesharp und Percussion) und seine Band bringen das Gefühl 40er und 50er Jahre zurück auf die Bühne, die Musiker präsentieren in Gladbeck bereits im 18. Jahr in Folge eine mitreißende Show, die das Publikum immer wieder zum Tanzen verführt, so der Jazzclub. Der „Alternative 4. Advent“ als letzter Frühschoppen des Jahres sei zur guten Tradition geworden. „Viele Jazzfreunde aus der gesamten Region kommen seit vielen Jahren extra für dieses Konzert nach Gladbeck und auch unsere Mitglieder freuen sich immer sehr auf diese Veranstaltung“, so Jazzclub-Vorsitzender Marvin Wetekam.

Da das Konzert erfahrungsgemäß ausverkauft ist, rät der Jazzclub dazu, die Eintrittskarten per E-Mail (info@jazzclub-gladbeck.de) vorzubestellen. Wegen der geltenden Corona-Regeln ist die Personenzahl für die Veranstaltung begrenzt. Für das Konzert gilt die 2G-Regel. Zusätzlich ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (medizinische Maske oder FFP2-Maske) erforderlich. Der Eintritt kostet 10 Euro, für Jazzclub-Mitglieder ist er kostenlos.

