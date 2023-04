Jazzclub Gladbeck: Herbie Klinger Quintet spielt

Gladbeck. Der Jazzclub Gladbeck lädt zur Soiree in die Stadthalle ein. Es spielt das Herbie Klinger Quintet.

Der JazzclubGladbeck lädt für Freitag, 28. April, zur Jazz-Soiree mit dem Herbie Klinger Quintet ein. Das Konzert im Foyer der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass startet bereits eine Stunde zuvor.

Das Quintett widmet sich vorwiegend dem Jazz der 1950er und 1960er Jahre. Aber auch die Songs des „Latin Rock“ der 70er Jahre aus San Francisco hat Herbie Klinger in einer eigenen musikalischen Form weiterentwickelt. Das Repertoire der Band enthält sowohl bekannte Standards als auch Eigenkompositionen des Bandleaders. Die Gruppe setzt sich zusammen aus dem namensgebenden Frontmann und Gitarristen Herbie Klinger, dem Pianisten Niclas Floer, dem Saxophonisten Frank Bergmann, Stefan Werni am Kontrabass und Lothar Wantia am Schlagzeug. Bereits seit mehr als 25 Jahren in dieser Besetzung aktiv, ist das intuitive musikalische Zusammenspiel der fünf Musiker nicht verwunderlich.

Herbie Klinger wurde 1956 in Marl geboren. Anfang der 70er Jahre hat er, inspiriert durch Rockmusik, zur Gitarre gegriffen, fühlte sich dann jedoch zur Jazzmusik hingezogen. Seit Mitte der Achtziger ist der ausgebildete Architekt auch passionierter Gitarrenlehrer. Im Laufe seiner musikalischen Karriere spielte unter anderem mit bekannten Künstlern wie Chris Kramer, Helge Schneider, Pete York und Dave Caswell. Herbie Klinger hat auch Orchesterarrangements gemacht, unter anderem für „Hijo De La Luna“, der in Deutschland auf Platz 1 ging.

Der Eintritt kostet regulär 12,50 Euro, für Jazzclub-Mitglieder ist er wie immer kostenlos. Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse sowie Studierende zahlen nur fünf Euro Eintritt. Tickets können online über den Ticketshop auf der Jazzclub-Homepage, bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen sowie an der Tageskasse erworben werden.

Weitere Informationen zum Jazzclub Gladbeck und seinen Veranstaltungen gibt es auf der Vereinshomepage www.jazzclub-gladbeck.de, auf Facebook und auf Instagram.

