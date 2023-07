Norbert Rednau organisiert für September, wenn das Appeltatenfest in Gladbeck steigt, eine Oldtimer-Show. Der 76-Jährige besitzt selbst ein Schmuckstück auf vier Rädern: einen Mercedes.

Historische Autos Jaguar, Mercedes & Co.: Norbert Rednau lässt Oldtimer rollen

Gladbeck. Norbert Rednau organisiert eine Oldtimer-Show in Gladbeck. Raritäten wie ein BMW Barockengel sind gesetzt. Anmeldung ab sofort.

Die Premiere lief aus Sicht von Norbert Rednau wie geschmiert, nun bringt er einen weiteren Durchgang einer Oldtimer-Show im Zusammenhang mit dem Appeltatenfest in Gladbeck im September an den Start. Wer sein betagtes Schmuckstück auf zwei oder vier Rädern bei der Gelegenheit einem staunenden Publikum präsentieren möchte, kann sich jetzt anmelden. Und Neugierige dürfen sich auf ganz besondere Vehikel freuen.

„Die Oldtimer-Schau im vergangenen Jahr war wirklich der Knaller des Stadtfestes, das wurde mir von sehr vielen Besuchern aus Gladbeck bestätigt“, sagt Norbert Rednau. Wie er erfahren habe, seien sogar aus den Nachbarstädten viele Menschen angereist. Der 76-Jährige freut sich immer noch darüber: „Alle waren verzaubert von der Vielzahl der Oldtimer.“

Die Oldtimer-Show gibt’s am Sonntag des Gladbecker Appeltatenfestes

Mädchen und Jungen durften nicht nur gucken, sondern erhielten sogar ein Präsent. Norbert Rednau berichtet: „Ich selbst habe mehr als 200 rotleuchtende DEKRA-Sicherheitskappen mit Leuchtstreifen kostenlos an Kinder verteilt. Das kam bei ihnen und Eltern total gut an.“

Rednau hofft, dass die Oldtimer-Show in der Innenstadt am 3. September, wenn es beim Appeltatenfest wieder um die Krone geht, erneut ein Renner wird. Voller Stolz werden Besitzer der Raritäten auf Rädern ihre Schätze zwischen 11 und 18 Uhr vorführen. „Ich habe bereits viele Zusagen von netten Oldtimer-Freunden zur diesjährigen Schau bekommen. Es sind in diesem Jahr wirklich ganz seltene Fahrzeuge, die dort präsentiert werden“, verspricht Norbert Rednau. Er rechnet mit plus-minus 45 Ausstellungsobjekten. Der 76-Jährige schätzt sich glücklich, selbst einen Mercedes und einen VW Golf aus früheren Zeiten sein Eigen nennen zu dürfen.

Die Verbindung zu (betagten) Autos liegt bei Rednau nahe. Er erzählt: „Ich bin gelernter Kfz-Meister und Fahrlehrer aller Klassen.“ Wenn er von „alten“ Fahrzeugen spricht, meint er: älter als 30 Jahren. Das muss nicht ein Auto sein, auch Motorräder sind ihm willkommen.

„Dabei liegt mein Hauptaugenmerk auf deutschen Fahrzeugen, die sich ,das Volk’ damals leisten konnte beziehungsweise wovon diese Menschen damals träumten“, betont der Organisator. Für amerikanische Schlitten sei die Präsentation nicht gedacht. Doch auch ohne sie ist das Spektrum der motorisierten Automobile groß. „Ein Jaguar E Type, BMW ,Barockengel’ und ein 300er Mercedes Adenauer – das sind schon Hammergeräte, die man total selten sieht, die ich aber schon für die Schau einplanen kann“, kündigt Norbert Rednau an. Dennoch hat er noch offene Wünsche – ein Goggo als Coupé oder als Limousine, da würde nicht nur das Herz des Organisators vor Freude hüpfen.

Rednau erklärt: „Wer mit seinem Oldtimer bei der Schau vertreten sein möchte, kann sich jetzt bei mir melden. Ich gucke mir alles vorher an. Wenn es okay ist, lade ich die Besitzer samt Fahrzeug zur Schau ein!“ Allerdings: Ohne dieses Prozedere sei keine Teilnahme an der Oldtimer-Show möglich.

Wer bei der Oldtimer-Show in Gladbeck am Sonntag, 3. September, mit von der Partie sein möchte, kann sich bei Norbert Rednau per Mail melden unter „rambo1947@freenet.de“. Der Organisator: „Die Teilnahme kostet nichts.“

