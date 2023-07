Eheschließungen Ja-Wort in historischer Kulisse: Neuer Trauort in Gladbeck

Gladbeck. Heiraten im Museum Wittringen: Das ist ab sofort in Gladbeck möglich. Als romantische Kulisse dort dient eine ganz besondere Location.

Paare können sich das Ja-Wort in Gladbeck auch an einem für solche Zeremonien eher ungewöhnlichen Ort geben: Ab sofort sind Trauungen im Museum Wittringen möglich, so die Stadt.

Als Kulisse für die Eheschließung dient dort die großbäuerliche Küche im historischen Herrenhaus Wittringen. Dort kann an jedem ersten Freitag im Monat (vormittags) geheiratet werden. Der rustikale Trautisch ist festlich dekoriert; für Brautpaar und Gäste stehen insgesamt 20 Stühle zur Verfügung.

Als besonderen Service bietet die Museumsleitung auf Wunsch nach der Trauung eine kleine Führung zu einem Exponat mit Bezug zu Liebe und Ehe an. Mit der Eheschließung in der Vestischen Küche im Museum wird ein weiterer Trauort neben dem „Ja-Wort“ im Alten Rathaus und im Kaminzimmer des Wasserschlosses Wittringen angeboten.

Übrigens: Die Broschüre „Trauen Sie sich in Gladbeck“ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die standesamtliche Trauung und stellt die einzelnen Trauorte vor. Erhältlich ist sie im Standesamt und auch in der Gladbeck Information im Alten Rathaus sowie auch als PDF abrufbar auf www.gladbeck.de. Kontakt zum Standesamt: Andrea Rohmert, Rufnummer 02043/99-2333, Dennis Foerster, Rufnummer 02043/99-2224, oder per Mail an standesamt@stadt-gladbeck.de.

