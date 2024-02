Irish Heartbeat: Gladbeck feiert Kultur der „Grünen Insel“

Gladbeck Drei sehr unterschiedliche Bands treten am 22. März in der Stadthalle Gladbeck auf. Der Kartenvorverkauf läuft.

Irish Culture, die bringt das Publikum in Gladbeck so richtig in Schwung. Wenn die Partys mit dem Flair der „Grünen Insel“ steigen, strömt das Publikum in die Mathias-Jakobs-Stadthalle an der Friedrichstraße 53. So dürfte es wohl auch am Freitag, 22. März, sein. Dann heißt es ab 20 Uhr: „Saal und Bühne frei für Irish Heartbeat!“

In Gladbeck wird seit mehr als 30 Jahren mit dem „Irish Folk & Celtic Music Festival“ in der Stadthalle die irische Kultur gefeiert. Seit der langjährige Planungspartner Duncan MacDonald im vorigen Jahr sein letztes Festival fürs Kulturamt auf die Beine gestellt hat, füllt nun am Freitag, 22. März, ab 20 Uhr einmalig die Tournee-Veranstaltung „Irish Heartbeat“ die entstandene Lücke, bevor es im kommenden Jahr unter neuer künstlerischer Leitung weitergeht.

Tour „Irish Heartbeat“ bringt seit 35 Jahren ihre Show auf die Bühnen

„Irish Heartbeat“ ist eine Tour, die seit 35 Jahren ihre traditionellen, aber innovativen Elemente auf die Bühnen bringt. Die Gäste dürfen sich auf drei Bands freuen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Den Start machen „Léda“, zwei junge Musikerinnen, die wildes Fiddlespiel, sphärische Harfenklänge, Honky Tonk Piano, Gesang mit Gänsehautfaktor und abgefahrene Steppeinlagen darbieten.

Anschließend übernehmen die „Grey Panthers of Irish Folk“ das Ruder. „Geraldine MacGowan & Kevin Griffin gehören zu den Pionieren des Irish Folk. Sie haben das Folk Revival in den 70ern angestoßen“, heißt es.

Das große Finale gestalten in diesem Jahr die Armagh Rhymers, die sich der Kunstform des Mummings verschrieben haben. Mumming ist eine Art musikalisches Volkstheater. Die Darsteller tragen dabei aus Weidenzweigen gefertigte Masken.

Die Armagh Rhymers haben sich der Kunstform des Mummings verschrieben und übernehmen in Gladbeck das große Finale. Foto: Elaine Hill / WAZ

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine gemeinsame Session aller Mitwirkenden geben. Aus den Zapfhähnen fließen irische Biere.

Tickets sind ab 20 Euro zzgl. Gebühren erhältlich über Eventim und Westticket. Zusätzlich ist die Kasse der Stadthalle von Montag bis Donnerstag, 10 bis 13 Uhr, sowie vor und während aller Veranstaltungen besetzt. Weitere Kontaktmöglichkeiten: 02043/992682 / E-Mail: mjskasse@stadt-gladbeck.de

