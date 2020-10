Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist in Gladbeck auf 532 gestiegen.

Corona Inzidenzwert in Gladbeck steigt auf Höchstwert: 87,2

Gladbeck. Aktuell gibt es in Gladbeck 99 aktive Infektionen. Weiterer Todesfall in Dorsten. Neue Maßnahmen sind geplant.

Der Inzidenzwert in Gladbeck erreicht den bisherigen Höchstwert. Er liegt am Donnerstag bei 87,2. Am Mittwoch lag er noch bei 81,9. Es gibt neun Neuinfektionen. Die Zahl der akuten Infektionen liegt nun bei 99, Mittwoch waren es noch 102.

Die Zahl der bekannten Fällen steigt von 523 auf 532, so das Kreisgesundheitsamt. Als gesund gelten 410 Menschen, am Mittwoch waren es noch 398. Es bleibt bei 23 Todesfällen.

Ein 72-jähriger Mann aus Dorsten ist gestorben

Im Kreis gibt es nun 2519 bestätigte Corona-Fälle. 2117 Menschen gelten als genesen, es gibt einen weiteren Todesfall und somit insgesamt 47. Ein 72-jähriger Mann aus Dorsten, der positiv auf das Virus getestet war, ist gestorben.

In den vergangenen sieben Tagen hat es im Kreis Recklinghausen 245 Neuinfektionen gegeben (Inzidenz 39,8). Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, der zusätzlich vom Land zum 1. September eingeführte Grenzwert von 35 liegt umgerechnet bei 215 Neuinfektionen. Mit den heute veröffentlichten Zahlen überschreitet der Kreis Recklinghausen den Inzidenzwert von 35. Die Kreisverwaltung wird daher heute mit den übergeordneten Behörden die für diesen Fall geplanten Maßnahmen abstimmen.

Ausschlaggebend für die Umsetzung von Maßnahmen ist allerdings der Inzidenzwert, den das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) meldet. Dieser liegt für den Kreis Recklinghausen derzeit bei 32,4. Diese Differenz besteht, da die Kreisverwaltung jeweils die Inzidenzzahl vom Vormittag veröffentlicht. Neue Fälle sind dabei schon eingerechnet. Die Daten des LZG werden aus einer anderen Datenbank ermittelt, was zu einem zeitlichen Verzug bei der Veröffentlichung der Daten führen kann.

Gladbeck hat mit Abstand den höchsten Inzidenzwert unter den Städten im Kreis Recklinghausen

Das sind die Zahlen aus den weiteren Kreisstädten (aktuell bekannte Fälle / Genesene / Todesfälle // 7-Tages-Inzidenz pro Stadt): Castrop-Rauxel 265 / 228 / 5 // 31,3; Datteln 98 / 87 / 1 // 17,3; Dorsten 250 / 223 / 7 // 20,1; Haltern am See 133 / 112 / 0 // 21,0; Herten 190 / 158 / 1 // 42,1; Marl 288 / 252 / 1 // 23,8; Oer-Erkenschwick 233 / 223 / 3 // 12,7; Recklinghausen 427 / 342 / 5 // 52,6; Waltrop 103 / 82 / 1 // 61,3.

Auch in Gelsenkirchen steigt der Inzidenzwert weiter und liegt nun bei 45,8. Damit rückt er erneut näher an die kritische Marke von 50 Infektionen binnen 7 Tagen je 100.000 Einwohner. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt laut Stadt bei 237. In Bottrop liegt der Inzidenzwert bei 23,0. 38 Menschen sind dort aktuell infiziert.

