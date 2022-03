Internationaler Frauentag und Co.: Das hat Gladbeck geplant

Gladbeck. In Gladbeck wird sowohl der „Equal Pay Day“ als auch der Internationale Frauentag zum Thema gemacht. Diese öffentlichen Aktionen sind geplant.

Zum internationalen Aktionstag „Equal Pay Day“ und internationalen Frauentag sind die Stadt Gladbeck wieder einige Aktionen geplant.

Der diesjährige „Equal Pay Day“ findet am Montag, 7. März, unter dem Motto „Equal Pay 4.0 – gerechte Bezahlung in der digitalen Arbeitswelt“ statt. Im Rahmen des Internationalen Frauentages am Dienstag, 8. März, kündigt die Stadt Gladbeck unter dem Motto „Superheldinnen“ einen Filmabend und eine Ausstellung an.

„Equal Pay Day“ in Gladbeck: Küchentischgespräch auf dem Europaplatz

Der „Equal Pay Day“ ist ein Aktionstag, der auf den prozentualen Unterschied im durchschnittlichen Bruttoverdienst von Frauen und Männern aufmerksam machen soll. Anlässlich dazu lädt die Frauenbeauftragte der Stadt Gladbeck, Ulla Habelt, um 17 Uhr zu einem virtuellen Vortrag und anschließender Diskussion mit Dr. Stefanie Wolter vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ein. Die Teilnahme ist via Zoom über die Meeting-ID 88443455813 mit dem Kenncode 075564 oder über folgenden Link möglich: https://castrop-rauxelde.zoom.us/j/88443455813?pwd=QWM4NHJsa0FlaTVITlVrWjNpbm1sdz09

Darüber hinaus soll am Montag ab 11 Uhr ein Küchentischgespräch auf dem Europaplatz mit der Gleichstellungsbeauftragten, stattfinden. „Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Bürger:innen aus Gladbeck teilnehmen, um mit mir über das Thema Lohnungleichheit zu sprechen“, betont Habelt.

Internationaler Frauentag in Gladbeck: „Superheldinnen“ auf der Leinwand

Anlässlich des Internationalen Frauentags läuft im Kommunalen Kino an der Friedrich-Ebert-Straße 8 am Freitag, 4. März, um 18 Uhr den Film „Black Widow“. In dem Science-Fiction-Actionfilm, der ab 12 Jahren freigegeben ist, wird die “Heldenrolle“ der Geheimagentin von einer Frau (Scarlett Johansson) gespielt. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Reservierungen nimmt die VHS unter 02043/99-2415 oder per E-Mail an vhs@stadt-gladbeck.de entgegen.

Unter dem Motto „unsichtbare Superheldinnen“ will die Stadt Gladbeck im März mit einer Ausstellung in der Innenstadt auf Frauen in Gladbeck aufmerksam machen, die sich besonders vielfältig für Familie, Beruf und Gesellschaft engagieren. Dazu wurden zehn Gladbeckerinnen ausgewählt, die viele Aufgaben im Alltag gleichzeitig bewältigen. Sie sollen auf fast lebensgroßen Plakaten sowohl am „Equal Pay Day“ als auch am Internationalen Frauentag (7. und 8. März) in der Hochstraße zwischen „Hoch 10“ und dem „City Center“ präsentiert werden.

