Weltfrauentag Internationaler Frauentag: So wird er in Gladbeck begangen

Gladbeck. Kabarett, Kino, Lesung, eine Feier und eine Kundgebung. Mit vielen Veranstaltungen geht es in Gladbeck um den Frauentag und den Equal Pay Day.

Der Equal Pay Day, der internationale Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern, und der Internationale Frauentag fallen in diesem Jahr fast zusammen. Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern ist in Deutschland immer noch so groß, dass der Equal Pay Day am Dienstag,7. März, symbolisch den Tag markiert, bis zu dem Frauen im Jahr unbezahlt arbeiten. Am Mittwoch, 8. März, begeht Gladbeck den Internationalen Frauentag. Um beide Termine herum ranken sich mehrere Veranstaltungen.

Kino, Lesung, Kabarett und Kundgebung: So wird in Gladbeck der Weltfrauentag gefeiert. Den Auftakt macht am Montag, 6. März, ab 18 Uhr die Lesung mit Sascha Verlan. Er ist Mitautor des Buches „Die Rosa-Hellblau-Falle“ – Warum eine Kindheit ohne Rollenklischees auch für Jungs und Männer wichtig ist! Die Veranstaltung ist gedacht für Fachkräfte, Väter, Männer, Brüder, Söhne. Interessierte Frauen sind auch willkommen. Ort: Entdeckerweine Volmer an der Marktstraße 6. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter 02043/99-2479 oder per Mail an gleichstellung@stadt-gladbeck.de.

Gladbecker Demo endet mit einer Abschlusskundgebung vor dem Rathaus

Zum Equal Pay Day gibt es am Dienstag, 7. März in Herten Kabarett mit Senay Duzcu und Lisandra Bardel (Beginn 18.30 Uhr). Das Duo bringt das Thema „gleiche Bezahlung und das Sichtbarsein von Frauen in der Kunst“ zur Sprache. Im Foyer des Glashauses in Herten, Hermannstraße 16, ist zudem eine Ausstellung regionaler Künstlerinnen zu sehen. Der Eintritt ist frei. Karten können reserviert werden unter 02043/99 24 79 oder per E-Mail an gleichstellung@stadt-gladbeck.de.

Zum Internationalen Frauentag wird es am Mittwoch, 8. März, in Gladbeck eine Kundgebung gegen Unterdrückung und Diskriminierung weltweit geben, organisiert von der Frauenberatungsstelle mit dem Gleichstellungsbüro der Stadt Gladbeck, der Initiative „Gladbeck ist laut“ und dem Internationalen Mädchenzentrum. Start: 16 Uhr am Europaplatz. Die Demo endet mit einer Abschlusskundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz. Vorgesehen sind Reden und eine Lichter-Solidaritäts-Aktion. Im Anschluss ist ab 18.30 Uhr ein Austausch für alle im Frauenraum, Wilhelmstraße 46, geplant.

Weiter geht es am Freitag, 10. März, um 18 Uhr im Kommunalen Kino mit dem Film „Woman“. All die Ungerechtigkeiten, denen Frauen weltweit ausgesetzt sind, werden ans Licht gebracht. Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens lädt die Interkulturelle Frauengruppe Gladbeck in Kooperation mit der Frauenberatungsstelle und der Gleichstellungsstelle zu diesem Filmabend ein. Der Eintritt ist frei, es gibt ein Glas Sekt.

Am Samstag, 11. März, heißt es dann ab 16 Uhr „Wir feiern zusammen“: Die Interkulturelle Frauengruppe und die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde laden ins Sozialpastorale Zentrum K4 an der Kirchstraße 4 ein. Mit Grußworten, Musik der Gruppe „One World Band“, Beiträgen von Menschen aus beiden Gruppen sowie einem interkulturellen Buffet zugunsten der Flüchtlingsarbeit wird der internationale Frauentag gefeiert. Alle Gäste können gerne eine Kleinigkeit zum Buffet beitragen.

Weitere Informationen gibt es von Hülya Haack-Yol, 0172/5853405, und Müzeyyen Dreessen, 01577/2412812. Der Eintritt ist frei.

